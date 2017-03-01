На Дальнем Востоке 30% рыбоводных участков будут выставлены на торги в 2017 году

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков на сессии "Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха" Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал о разработке интернет-сервиса с интерактивной картой доступных участков аквакультуры в ДФО и о программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, сообщает ЕНВ.

По словам главы ФРДВ, интернет-сервис позволит инвесторам выбирать и получать рыбоводные участки в понятном, прозрачном и незабюрократизированном режиме.

"Мы создаем интернет-площадку, где любой заинтересованный инвестор может в режиме "одного окна" сначала выбрать территорию для занятия аквакультурой, а потом инициировать создание там рыбоводного участка. Росрыболовство будет обязано сформировать в этом месте участок и выставить его на аукцион. Далее компания либо самостоятельно, либо с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока по льготной ставке 5% годовых, может изучить потенциал этого рыбоводного участка, а через два месяца состоится аукцион", – уточнил Алексей Чекунков, отметив, что в 2017 году "поставлена задача сформировать до 30 % от доступных рыбоводных участков и отдать их в пользование инвесторам".

Фондом планируется создать автоматизированную информационную систему, в которой будет доступна интерактивная карта с сеткой доступных для рыбоводства участков акватории морей Дальневосточного бассейна, формой приема заявок от потенциальных инвесторов. На основании поступивших заявок будут формироваться лоты для организации аукционов на официальной торговой площадке. Для изучения участков предполагается привлечь средства инвесторов – будущих пользователей. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых.

Помимо этого Алексей Чекунков, отметил, что в 2017 году малый и средний бизнес на Дальнем Востоке получит более тысячи кредитов на общую сумму 10 млрд. рублей.

"Наша цель в 2017 году – выдать тысячу кредитов на общую сумму 10 млрд рублей", – заявил Алексей Чекунков, уточнив, что Фонд развития Дальнего Востока совместно с семью российскими банками предлагает предпринимателям кредиты по льготной ставке.

"Смешав наши дешевые деньги с деньгами банков, участвующих в программе, мы понижаем стоимость кредита в 1,5 раза. Это важно для развития экономики Дальнего Востока и стимулирования роста небольших производств, предприятий общественного питания, кафе, торговли", – уточнил глава ФРДВ.

За 3,5 месяца действия программы кредит по ставке 11 % годовых в рублях сроком до 10 лет получили уже 170 дальневосточных компаний во всех девяти дальневосточных регионах. "По словам бизнесменов, ставки по кредитам в регионе составляли 16-17 процентов годовых", – прокомментировал Алексей Чекунков.