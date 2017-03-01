На Камчатке морпехи ТОФ совершили 25-километровый марш на лыжах в полной экипировке

Подразделения соединения морской пехоты войск и сил на Камчатке были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигон Радыгина. Морские пехотинцы десантно-штурмового батальона выдвинулись из пункта постоянной дислокации в полной экипировке с оружием и совершили марш на лыжах протяженностью более 25 километров. Еще одно подразделение "черных беретов" совершило марш на полигон на штатной бронетехнике, сообщает ЕНВ.

В ходе недельного полевого выхода с военнослужащими будут проведены практические занятия по боевой подготовке с элементами выживания. Также будут проведены занятия по медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Экипажи боевых машин сдадут более десятка нормативов по технической подготовке, в том числе вождению боевых машин ночью и в условиях пересеченной местности.

Занятия завершатся проведением личным составом боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.