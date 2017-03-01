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Китай

28 февраля 2017, 16:00
На Китай приходится свыше 70% мирового производства съедобных грибов

На Китай приходится свыше 70% мирового производства съедобных грибов

В стране искусственно культивируются свыше 70 видов съедобных и лекарственных грибов

На Китай приходится свыше 70% мирового производства употребляемых в пищу грибов. Об этом сообщили на прошедшей в Пекине пресс-конференции, посвященной Китайской отраслевой конференции грибоводов и Международной ярмарке грибов - 2017, которые пройдут в г. Цзоучэн, сообщает ЕНВ.

За последние 30 лет Китай, используя богатые природные ресурсы, смог развить грибную отрасль, сочетающую в себе традиционное производство и современные способы культивирования грибов. В настоящее время в стране искусственно культивируются свыше 70 видов съедобных и лекарственных грибов. Причем это не только широко распространенные, но и редкие виды. Из грибов в Китае производится около 500 видов различной продукции. Китайская грибная отрасль продолжает активно развиваться.

Китайская отраслевая конференция грибоводов и Международная ярмарка грибов - 2017 пройдут с 7 по 9 апреля в г. Цзоучэн, являющемся одной из баз Китая по выращиванию грибов. Организаторами мероприятий выступают Китайская ассоциация грибоводов и Народное правительство г. Цзинин.

Метки: Грибы

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