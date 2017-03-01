Юрий Трутнев: необходимо создать условия, чтобы люди приезжали на Дальний Восток

Необходимо создать условия для того, чтобы люди приезжали на Дальний Восток.Такое заявление сделал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии "Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха" Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ЕНВ.



"Мы для того и развиваем экономику, чтобы как можно больше людей приезжало на Дальний Восток, чтобы регион больше осваивался и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения жизни и экономики", – подчеркнул вице-премьер.

Полпред отметил, что "дальневосточный гектар" поможет создавать на Дальнем Востоке новые поселения и города.

"Мы сейчас начали реализовывать государственную программу по освоению одного гектара. У нас уже под 70 тысяч заявившихся. Мы очень старательно выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать людям с точки зрения подведения необходимой инфраструктуры. Где еще более крупные заявки, мы ищем зародыши новых населенных пунктов и малых городов. Это сегодня очень важно для страны. Это и есть освоение Дальнего Востока. Все это системно поддерживается и институционально. Для этого создано в том числе Агентство по развитию человеческого капитала, которое начало работать и набирает обороты", – сказал Юрий Трутнев.

По его словам, для увеличения потока трудовой миграции необходимо повысить качество жизни на Дальнем Востоке. Юрий Трутнев уточнил, что в создании комфортных условий для проживания должны участвовать сами инвесторы, регионы и федеральные органы власти, включая Правительство России.

"Человеку довольно много надо для того, чтобы комфортно жить. Сначала мы исходили из того, что необходимо просто создать инфраструктуру: поставить линию электропередач, построить дороги, провести трубопроводы, а остальное сделают инвесторы. Но не получается, – сказал Юрий Трутнев. – Нужно построить жилье. Там, где реализуется крупный инвестпроект, – построить детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения. То есть надо создавать целый комплекс для улучшения условий проживания, в том числе и в области образования, и в сфере здравоохранения. Это хорошая правильная работа. Сегодня она уже ведется".