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Политика

28 февраля 2017, 15:30
Юрий Трутнев: необходимо создать условия, чтобы люди приезжали на Дальний Восток

Юрий Трутнев: необходимо создать условия, чтобы люди приезжали на Дальний Восток

Для увеличения потока трудовой миграции необходимо повысить качество жизни на Дальнем Востоке

Необходимо создать условия для того, чтобы люди приезжали на Дальний Восток.Такое заявление сделал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии "Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха" Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ЕНВ.

"Мы для того и развиваем экономику, чтобы как можно больше людей приезжало на Дальний Восток, чтобы регион больше осваивался и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения жизни и экономики", – подчеркнул вице-премьер.

Полпред отметил, что "дальневосточный гектар" поможет создавать на Дальнем Востоке новые поселения и города.

"Мы сейчас начали реализовывать государственную программу по освоению одного гектара. У нас уже под 70 тысяч заявившихся. Мы очень старательно выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать людям с точки зрения подведения необходимой инфраструктуры. Где еще более крупные заявки, мы ищем зародыши новых населенных пунктов и малых городов. Это сегодня очень важно для страны. Это и есть освоение Дальнего Востока. Все это системно поддерживается и институционально. Для этого создано в том числе Агентство по развитию человеческого капитала, которое начало работать и набирает обороты", – сказал Юрий Трутнев.

По его словам, для увеличения потока трудовой миграции необходимо повысить качество жизни на Дальнем Востоке. Юрий Трутнев уточнил, что в создании комфортных условий для проживания должны участвовать сами инвесторы, регионы и федеральные органы власти, включая Правительство России.

"Человеку довольно много надо для того, чтобы комфортно жить. Сначала мы исходили из того, что необходимо просто создать инфраструктуру: поставить линию электропередач, построить дороги, провести трубопроводы, а остальное сделают инвесторы. Но не получается, – сказал Юрий Трутнев. – Нужно построить жилье. Там, где реализуется крупный инвестпроект, – построить детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения. То есть надо создавать целый комплекс для улучшения условий проживания, в том числе и в области образования, и в сфере здравоохранения. Это хорошая правильная работа. Сегодня она уже ведется".

Метки: дальневосточный гектар, миграция

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