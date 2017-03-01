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Экономика

28 февраля 2017, 15:00
"Русагро" готова вложить $1 млрд. в переработку молока на Дальнем Востоке

"Русагро" готова вложить $1 млрд. в переработку молока на Дальнем Востоке

Объем инвестиций на Дальний Восток превысил 3 трлн. рублей

Группа компаний "Русагро" вложит в развитие переработки молока на Дальнем Востоке $1 млрд. Об этом на сессии "Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха" на Российском инвестиционном форуме сообщил председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович, сообщает ЕНВ.

В первую очередь компания намерена заместить импортную составляющую свинины на Дальнем Востоке, а это примерно миллион голов свинины в живом весе. "Русагро" намерена уже в следующем году выполнить эту задачу на 50% и начать поставлять продукцию на внутренний рынок региона. В дальнейшем компания планирует выйти на рынки Китая, Японии, Кореи и Индии, что позволит увеличить производство свинины почти в 10 раз.

Напомним, в декабре 2016 года компания "Русагро" получила одобрение на инвестирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока в проект по созданию крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции Фонда составят 5 млрд рублей. Средства направляются на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма).

Кроме того, компания намерена инвестировать в строительство молокоперерабатывающих мощностей в Приморье.

"Только в соседнем Китае дефицит молока не менее 20 миллионов тонн в год. Мы видим, что потенциал Приморья с точки зрения молочного производства бесконечен. И готовы проинвестировать еще как минимум миллиард долларов в молокопереработку. Это будет наш новый проект", – рассказ он, добавив, что компания не исключает также инвестирования в производство питьевой воды, при этом общий объем инвестиций составит 500 миллиардов рублей.  

Он отметил, что молочная продукция имеет большие перспективы для импорта в страны АТР: Китай, Республику Корею и Японию.

По словам вице-премьера ЮрийяТрутнева, объем инвестиций на Дальний Восток уже превысил 3 трлн. рублей. Он уточнил, что инвестиции реализуются не одномоментно, а постепенно до 2024 года.

"Я помню, когда мы начинали эту программу, многие так и говорили: дайте нам 3 трлн рублей и мы на Дальнем Востоке все сделаем красиво. Дать 3 трлн. откуда-то из бюджета, во-первых, задача непосильная для государства, во-вторых, на мой взгляд, совершенно неправильная. А вот привлечь их за счет поддержки инвесторов, со стороны частных инвестиций – совершенно правильная работа. Мы это и сделали", – заявил вице-премьер.

Напомним, 27 февраля, в Сочи начался российский инвестиционный форум под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. Форум проходит в главном медиацентре Олимпийского парка и продлится два дня. В этом году ключевая тема инвестиционного форума – "Новые проекты для роста". Делегацию от Приморского края на форуме "Сочи – 2017" возглавляет губернатор Владимир Миклушевский.

Метки: инвестиции, молоко, Русагро

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