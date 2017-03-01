Во Владивостоке открылись новые "мини" отделения Почты России

В отделениях можно пересылать письмо, совершить денежные переводы, отправить посылку, оплатить коммунальные услуги, погасить кредит
Во Владивостоке посетители торговых центров "Семёрочка" и "Махаон" смогут воспользоваться почтовыми услугами. Здесь открылись отделения Почты России в новом формате "мини", сообщает ЕНВ.
Несмотря на небольшую площадь почтовых отделений, для посетителей предоставляется практически весь спектр почтовых услуг за исключением выдачи почтовых отправлений: пересылка письменной корреспонденции и денежных переводов, отправка посылок, прием коммунальных и иных платежей, в том числе в счет погашения кредитовв. Вниманию клиентов также предлагаются полисы страхования имущества и медицинского страхования иностранных граждан, журналы и газеты, почтовые конверты и открытки.
Почта располагается в зданиях торговых центров, которые поддержали идею создания мини – ОПС на своей территории. Рабочее место каждого почтового отделения выполнено в корпоративном стиле предприятия, что делает его легко узнаваемым, а посещение удобным.
"Принимая во внимание застройку жилых массивов, открытие отделений Почты России в торговых центрах является актуальным направлением развития почтовой сети во Владивостоке, - отметила руководитель УФПС Приморского края Надежда Никишина. – Новый формат работы позволит нашим клиентам пользоваться почтовыми услугами одновременно с ежедневными семейными покупками. В начале марта третье мини – ОПС заработает в торговом центре "Саммит-Маркет".
Адреса почтовых отделений в торговых центрах Владивостока:
Управление федеральной почтовой связи Приморского края - филиал ФГУП "Почта России" включает 522 отделение почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 5 800 человек, в том числе около 1 800 почтальонов и 1 200 операторов почтовой связи.
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