Во Владивостоке открылись новые "мини" отделения Почты России

Во Владивостоке посетители торговых центров "Семёрочка" и "Махаон" смогут воспользоваться почтовыми услугами. Здесь открылись отделения Почты России в новом формате "мини", сообщает ЕНВ.

Несмотря на небольшую площадь почтовых отделений, для посетителей предоставляется практически весь спектр почтовых услуг за исключением выдачи почтовых отправлений: пересылка письменной корреспонденции и денежных переводов, отправка посылок, прием коммунальных и иных платежей, в том числе в счет погашения кредитовв. Вниманию клиентов также предлагаются полисы страхования имущества и медицинского страхования иностранных граждан, журналы и газеты, почтовые конверты и открытки.

Почта располагается в зданиях торговых центров, которые поддержали идею создания мини – ОПС на своей территории. Рабочее место каждого почтового отделения выполнено в корпоративном стиле предприятия, что делает его легко узнаваемым, а посещение удобным.

"Принимая во внимание застройку жилых массивов, открытие отделений Почты России в торговых центрах является актуальным направлением развития почтовой сети во Владивостоке, - отметила руководитель УФПС Приморского края Надежда Никишина. – Новый формат работы позволит нашим клиентам пользоваться почтовыми услугами одновременно с ежедневными семейными покупками. В начале марта третье мини – ОПС заработает в торговом центре "Саммит-Маркет".

Адреса почтовых отделений в торговых центрах Владивостока:

690030 г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26. Супермаркет "Семёрочка" 1 этаж. Режим работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 19:00 часов. Перерыв на обед с 14:00 до 15:00.

690085 г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 28. Торговый центр "Махаон" 2 этаж.Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Перерыв на обед с 14:00 до 15:00.

690020 г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 105 а. Торговый центр "Саммит-Маркет" 1 этаж. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Перерыв на обед с 14:00 до 15:00.

Управление федеральной почтовой связи Приморского края - филиал ФГУП "Почта России" включает 522 отделение почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 5 800 человек, в том числе около 1 800 почтальонов и 1 200 операторов почтовой связи.