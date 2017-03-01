В "Корпорации развития Камчатки" рассказали о пяти новых резидентах Свободного порта Владивосток

Пять инвестиционных проектов, в сопровождении которых принимала участие АО "Корпорация развития Камчатки", стали резидентами Свободного порта Владивосток. Об этом инициаторы проектов на днях подписали соответствующие соглашения с представителями "Корпорации развития Дальнего Востока", сообщает ЕНВ.

Два проекта из этого пакета предусматривают создание объектов туристической инфраструктуры на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Среди них этнографическая деревня, строительство которой на берегу Култушного озера успешно продолжается. Инициатором проекта выступило ООО "Павлин". Для него эксперты КРКК подготовили бизнес-план, разработали пакет документов, необходимых для получения статуса резидента СПВ.

По мнению специалистов Корпорации, строящийся туристический комплекс станет настоящей достопримечательностью краевого центра. Этнографическая деревня включает в себя острог, в котором разместится магазин сувениров, ресторан в стиле "а-ля рус". Традиционные жилища народов севера дадут приют лавке ремесел и летнему кафе. Со стороны Култушного озера к комплексу пришвартуются два парусных судна, экспонаты которых расскажут об истории освоения Камчатки.

Еще один объект туристической инфраструктуры ООО "Босан" намерен разместить на берегу бухты Шлюпочной. Она известна знаменитыми скалами "Три брата", которые являются визитной карточкой Петропавловска-Камчатского. Здесь инициатор проекта планирует создать комплекс гостевых домов для сдачи в аренду посуточно. К ноябрю 2019 года планируется возвести 10 коттеджей.

Проект ООО "Босан" "Корпорация развития Камчатки" сопровождала на стадии получения статуса резидента СПВ. Такую же помощь КРКК оказывала и трем оставшимся проектам. Два из них, инициированные ООО "Электромастер" и ООО "Камчатбытсервис", предусматривают создание предприятий бытового обслуживания населения с широким сервисным рядом.

Пятый проект, выдвинутый ООО "ВИП Строй", ориентирован на строительство жилого комплекса, состоящего из семи трехэтажных домов с квартирами повышенной комфортности. Он запланирован к возведению в районе улицы Максутова. Проект предусматривает благоустройство прилегающей к комплексу территории.

В настоящее время эксперты "Корпорации развития Камчатки" работают с более чем десятком инвестиционных проектов различных отраслей экономики. Все они имеют перспективы успешной реализации. Опыт работы Корпорации позволяет с уверенностью говорить, что обращение предпринимателей за помощью в институт развития региона, является залогом успешной реализации бизнес-начинаний.