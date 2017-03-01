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Китай

28 февраля 2017, 13:40
Двое знаменитых китайских ученых отказались от американского гражданства в пользу китайского

Двое знаменитых китайских ученых отказались от американского гражданства в пользу китайского

Китай активно реализует план по привлечению зарубежных талантов высокого уровня

По информации, полученной из рабочего бюро Китайской академии наук, ученые Ян Чжэньнин и Яо Цичжи отказались от иностранного гражданства и сейчас становятся академиками Китайской академии наук. Это стало первым в истории случаем перехода иностранных академиков в китайские академики, для чего китайское правительство специально разработало Временные меры для принятия академиков Китайской академии наук с иностранным гражданством в китайские академики, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

Ян Чжэньнин - известный физик, в 1945 году отправился учиться в Университете Чикаго, после окончания учебы остался работать в США, в 1957 году вместе с Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию по физике, он стал ученым китайского происхождения, раньше всех завоевавшим эту награду. В 1964 году Ян Чжэньнин получил гражданство США. Вернувшийся вместе с ним в Китай профессор Яо Цичжи также имел американское гражданство, он - известный ученый в сфере компьютерных технологий.

Двое ведущих мировых ученых отказались от иностранного гражданства и вернулись на Родину, получив высокую оценку китайской общественности, в этом можно увидеть подъем комплексной силы Китая и рост привлекательности страны для талантов, а также постоянной демонстрации эффективности китайской политики привлечения талантов.

В последние годы инвестиции Китая в научные исследования и разработки продолжают расти. По данным статистики, в 2015 году общий объем расходов Китая на исследования и разработки составил 1,4 трлн юаней, что на 38,1% больше по сравнению с 2012 годом, среднегодовой рост составил 11,4%, заняв второе место в мире по расходам на исследования и разработки после США. Что касается китайцев, живущих за границей, возвращение в Китай означает больше рыночных перспектив и лучшая финансовая поддержка. Опыт возвращения Чжана Цзи из Канады - яркий пример. В 2009 году он привез в Китай передовую систему имплантации устройства сердечного клапана. После 30-минутной презентации, он получил огромные инвестиции от китайских предприятий. Местное правительство также оказывает ему поддержку и предоставляет льготы.

10 лет назад доля китайских выпускников зарубежных вузов, вернувшихся на Родину после обучения за границей, составляла одну треть, а сейчас около 80% выпускников иностранных вузов возвращаются в Китай для работы. Это успех программы по привлечению талантов Китая. С начала 1990-х годов Китай активно реализует план по привлечению талантов, продолжается внедрение Плана привлечения зарубежных талантов высокого уровня, План сотни человек и т.д., благодаря привлечению талантов мирового класса происходит развитие новых дисциплин и высокотехнологичного производства.

Метки: ученые

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