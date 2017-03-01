В Приморье инспекторами Россельхознадзора обнаружено свыше 23 тонн "утильной" кеты

Свыше 23 тонн нерестовой кеты, признанной отходами, и подлежащей утилизации, были расфасованы в мешки и промаркированы, как свежемороженая продукция. Предотвратить вброс на потребительский рынок "утильной" рыбы помогла внимательность инспекторов Россельхознадзора, сообщает ЕНВ.

В ходе выездной проверки рыбоперерабатывающего предприятия, расположенного на юге Приморья, инспекторами Россельхознадзора обнаружено свыше 23 тонн мороженой кеты с нерестовыми изменениями. Рыба была упакована в промаркированные мешки, на продукцию были представлены, оформленные этим предприятием, удостоверения качества и безопасности. Все документы и маркировка были в порядке, рыбопродукция была готова к поступлению в реализацию.

Однако, проверив входящие ветеринарные сопроводительные документы, инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что вся нерестовая кета поступила на предприятие как "отходы рыбные лососёвых пород" для утилизации.

Судя по всему, посчитав, что вместо утилизации кету выгоднее продать, коммерсанты упаковали её в мешки, должным образом промаркировали и оформили на неё свои документы, как на качественную продукцию.

На утилизацию обнаруженная кета поставлялась с ряда лососёвых рыбоводных заводов Хасанского района. Соответственно данная рыба все это время хранилась, как отходы, без соблюдения ветеринарных и санитарных требований, предъявляемым к условиям хранения и транспортировки рыбопродукции, предназначенной для реализации населению. Поэтому, вполне возможно, что все 23 тонны обнаруженной рыбы представляют угрозу для здоровья людей.

В настоящее время по данному факту продолжается административное разбирательство. Продукция исключена из оборота.

По словам И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрия Здановича, уберечь сейчас жителей Приморья от возможной покупки сомнительной рыбы помогла внимательность инспекторов Россельхознадзора. В дальнейшем, с введением на территории России с 2018 года оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и электронной прослеживаемости каждой партии поднадзорной госветконтролю пищевой продукции, такие случаи должны стать невозможны.