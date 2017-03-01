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Общество

28 февраля 2017, 12:50
В Приморье задержали 27-летнего правонарушителя с арбалетом
В Приморье задержали 27-летнего правонарушителя с арбалетом

В Приморье задержали 27-летнего правонарушителя с арбалетом

При досмотре обнаружены три арбалетные стрелы

В городе Уссурийске бойцы Росгвардии при патрулировании на улице Кузнечной обратили внимание на прохожего, который переносил на плече арбалет. Поведение мужчины вызвало подозрения сотрудников вневедомственной охраны - при виде патрульной автомашины он ускорил шаг и попытался скрыться во дворах жилых домов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

В результате преследования прапорщик полиции Максим Кузьменков и старший сержант полиции Виктор Юровник задержали 27-летнего жителя приморского поселка Липовцы. При досмотре также обнаружены три арбалетные стрелы, на наконечники которых были прикреплены свертки с веществом со специфическим запахом.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Обнаруженные свертки направлены на экспертизу. По данным исследования, изъятые вещества представляют собой масло каннабиса весом около 50 граммов и гашиш весом более 19 граммов.

Подозреваемый в совершении наркотического преступления доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Метки: арбалет, гашиш

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