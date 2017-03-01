Резидент Свободного порта Владивосток создаст ферму по выращиванию уникальных марикультур

Инвестор планирует создать предприятие по выращиванию таких ценных морских гидробионтов, как дальневосточный трепанг, анадара и морской ёж. Общий объём инвестиций в проект составит 152,2 млн рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока.

Предприятие предлагается разместить в Уссурийском заливе на береговой линии бухты Суходол в Шкотовском районе Приморского края. Резидент построит экспериментальные цеха по выращиванию молоди гидробионтов, цеха по разведению микроводорослей и переработке гидробионтов, научно - исследовательскую лабораторию. Строительство первых объектов начнется весной 2018 года, ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства запланированы на вторую половину 2018 года. Инвестор планирует обеспечить 23 рабочих места.

"Наше предприятие, используя благоприятный природный потенциал прибрежной зоны Приморья, ориентировано на выращивание ценных морских гидробионтов с целью пополнения промысловых запасов водных биоресурсов и получения уникальной продукции. Совместно с Институтом Биологии Моря ДВО РАН будут созданы технологии промышленного выращивания гидробионтов. Статус резидента ТОР позволит применить уникальные преференции в части налоговых и таможенных льгот", - говорит директор ООО "АВАБИ" Руслан Знаменский.

Близость основных мировых рынков потребления – Китая, Японии, Кореи и других стран АТР создает для резидента благоприятные условия поставок продукции на экспорт.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 261 заявка на общую сумму инвестиций более 304 млрд рублей и перспективой создать более 29 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ являются 133 компании с объемом инвестиций по проектам на общую сумму более 220 млрд рублей и перспективой создать более 23 тысяч рабочих мест.