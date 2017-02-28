В Приморском крае за год изъято из оборота более 400 килограммов наркотиков

В 2016 году в Приморском крае сотрудники правоохранительных органов изъяли более 400 килограммов наркотиков растительного происхождения. Как сообщили корреспондентам в департаменте по координации правоохранительной деятельности, одно из главных мероприятий по борьбе с наркотиками в регионе – оперативно-профилактическая акция "Мак", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Одна из главных задач операции "Мак" – выявить и уничтожить очаги произрастания конопли, как растущей в дикой местности, так и посаженными плантациями. Помимо этого, операция направлена на поимку преступников, занимающихся посадкой, переработкой либо товарооборотом наркотиков растительного происхождения, выявление мест посадок и переработки наркосодержащих растений, перекрыть поступление наркотиков на территорию Приморского края.



"В прошлом году в период проведения акции “Мак” выявлено 104 незаконно выращенных посева наркосодержащих растений на территории почти 30 гектаров, а также 86 очагов произрастания растений конопли на общей площади 51 гектар", - сообщили в департаменте.



Также сотрудники правоохранительных органов выявили 1055 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, в том числе 163 – связанных с их сбытом и 84 – с незаконным культивированием. Из незаконного оборота изъято 403,5 килограмма наркотических средств растительного происхождения, в том числе: марихуаны – 395 килограммов, гашишного масла – три килограмма, маковой соломы – 5 килограммов.



Огромное внимание в крае уделяется профилактике наркомании. В связи с этим, администрация края, совместно с департаментами образования и науки, труда и соцразвития проводится операция "Территория безопасности".



"В 594 организациях общего и дополнительного образования организовано 5742 тематических мероприятия, в которых приняли участие свыше 167 тысяч детей и подростков. Проверено 725 мест концентрации молодежи. По результатам операции правоохранительными органами выявлено 99 преступлений и 87 административных правонарушений", - рассказывают в департаменте по координации правоохранительной деятельности.



В то время, когда действовала акция "Сообщи, где торгуют смертью", на территории Приморья работали 109 линий приема граждан.



Сообщается, что "в ходе двух этапов акции на "телефоны доверия" поступило 532 обращения граждан и организаций по фактам незаконного оборота наркотиков, вопросам лечения и реабилитации зависимых лиц. При проверке полученной информации сотрудники правоохранительных органов выявили 96 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбудили 47 уголовных дел, пресекли деятельность девяти точек сбыта наркотических средств и наркопритонов, составили 131 протокол об административных правонарушениях".



В этом году мероприятия по борьбе с наркотиками продолжаются. Например, как и в прошлом году с 16 февраля по 7 марта проходит антинаркотическая акция "Территория безопасности". Цель акции - профилактическая работа с детьми и подростками, информирование молодежи о последствиях, которые несут употребление наркотиков, работа с людьми, находящимися на учете наркотических клиниках и их семьями. Акцию проводят администрация Приморского края и УМВД России по Приморскому краю.



По мнению главы края Владимира Миклушевского, нужно отдельно разрабатывать программы, направленные на защиту групп риска наркотической зависимости, и усиливать взаимодействие объединенных властных структур для искоренения наркомании. Владимир Миклушевский считает, что нельзя применять в борьбе с наркотиками только силовые методы, нужно создать общую нетерпимость к ним в среде молодежи.