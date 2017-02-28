ЦБ может лишить лицензий около 10% банков

Банк России в 2017 году может лишить лицензий около 10% банков и кредитных организаций, следует из исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Российский банковский сектор: прогноз до 2020 года", сообщает ЕНВ.

Очистка банковского сектора началась летом 2013 года после вступления в должность главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. С тех пор число российских банков сократилось почти на треть. В настоящее время в стране насчитывается около 600 банков.

В середине февраля глава Банка России сообщила, что на оздоровление сектора потребуется еще несколько лет.

Рост банковской системы России возобновится в 2017 году. После рекордного прошлогоднего падения (последний раз подобное падение наблюдалось в 1998-м) в текущем году банковские активы вырастут на 2%. Опережающую динамику покажет розничное кредитование, в частности ипотека. Несмотря на снижение ставок (на 1–1,5 п. п. в 2017 году), спрос на кредиты будет ограничен прогнозируемым падением реальных располагаемых доходов населения и слабым экономическим ростом.

По прогнозу АКРА, ключевым драйвером банковского кредитования в 2017 году останется ипотека, которая обеспечивает оптимальное для банков соотношение уровня доходности и стоимости риска среди ключевых сегментов кредитования.

Положительные темпы роста восстановятся во всех сегментах розничного кредитования, прежде всего благодаря эффекту низкой базы (в 2016-м розничный портфель без учета ипотеки сократился на 6%) и отложенному спросу. Прирост в необеспеченном потребительском кредитовании (кредиты наличными, POS-кредиты, кредитные карты) останется слабым — порядка 5–7%, в том числе вследствие восстановления повышенного коэффициента (110%) для учета необеспеченных ссуд при расчете активов, взвешенных по уровню риска.

В сфере корпоративного кредитования также будет наблюдаться неоднородная динамика. Сегмент кредитования крупного бизнеса покажет умеренный рост на 6–8% (против сокращения на 9% в 2016-м) как за счет инфляционной составляющей, так и благодаря более активному вовлечению крупных банков в финансирование инфраструктурных проектов. В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) также ожидается восстановление положительных темпов роста. Однако среднегодовые темпы прироста в 2017–2020 годах останутся невысокими. Сегмент показал наиболее высокий уровень дефолтности в 2014–2016 годах, что заметно снизило интерес к нему со стороны крупных банков. Более активное восстановление кредитования сегмента МСБ также сдерживается снижением числа легальных предприятий и ростом доли теневого бизнеса вследствие возросшей административной нагрузки.

Усиление регулирования и надзора со стороны ЦБ РФ будет способствовать ужесточению операционной среды для российских банков. В частности, ожидается дальнейшее сокращение численности кредитных организаций, преимущественно за счет лишения лицензий недобросовестных участников рынка, а также финансово неустойчивых банков. Вместе с тем, по оценкам АКРА, темпы отзыва лицензий замедлятся — сокращение количества банков и НКО не превысит 10%.

Продолжится поляризация российской банковской системы, доля крупнейших банков будет расти. В настоящее время на топ-5 крупнейших банков приходится 56% активов и 57% капитала банковского сектора, а на топ-200 — 97,9% активов и 96% капитала. Некоторый вклад в поляризацию системы внесут сделки слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, M&A), однако их число, как ожидает АКРА, в 2017 году будет минимальным. Одна из причин — незначительное количество объектов M&A с качественными активами и по цене ниже капитала. Наиболее сильные рыночные позиции сохранят крупнейшие банки, в том числе с государственным участием в капитале, что отразится как на доле выданных ими кредитов и привлекаемых средств клиентов, так и на объеме полученной прибыли и уровне рентабельности. Позиции банков с иностранным участием в капитале существенно не изменятся.

Среди прочих регулятивных мер негативное влияние на эффективность деятельности небольших банков будет оказывать планируемый переход на пропорциональное регулирование в банковском секторе, в соответствии с которым банки, желающие получить универсальную лицензию, должны будут увеличить капитал до 1 млрд. рублей. При этом на 01.12.2016 около половины кредитных организаций страны имели капитал менее 1 млрд. рублей. В результате часть небольших игроков встанут перед выбором: либо перепрофилировать деятельность, либо покинуть рынок.