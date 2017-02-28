Приморцы победили в борьбе с "системой"

Изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на поддержанные иномарки, будут внесены в ближайшее время, иначе это сильно ударит по малому и среднему бизнесу. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ЕНВ.

Ситуация вокруг установки системы обострилась после известного случая, когда примерно полторы тысячи автомобилей застряли на таможнях Японии и Приморского края. Тогда в ситуацию вмешались полпред Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и премьер-министр России Дмитрий Медведев, после чего необходимые решения были приняты и в ближайшее время изменения внесут в технический регламент Таможенного союза.



"Все мы помним ситуацию с системой "Платон". На этот раз пострадал в основном малый и средний бизнес. Власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать", - сказал приморский Губернатор.



Как сообщалось ранее, решение Таможенного союза об обязательном оснащении всех транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории стран ЕАЭС, системой "ЭРА-ГЛОНАСС" вступило в силу с 1 января 2017 года. И уже к середине февраля 2017 года на таможенных складах в Приморском крае и Японии скопилось около 1,5 тысячи иномарок.

Технически регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" – это большой и сложный документ, который устанавливает требования к колесным транспортным средствам при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации. Согласно статьи 13.1 Регламента, выпускаемые в обращение транспортные средства категории M1, входящие в область применения Правил ЕЭК ООН N 94 и 95, и категории N1, входящие в область применения Правил ЕЭК ООН N 95, оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб, прочие выпускаемые в обращение транспортные средства категорий M1 и N1, транспортные средства категорий M2, M3, N2, N3 оснащаются устройством вызова экстренных оперативных служб. Именно обязательный характер установки системы и предлагается отменить.

Напомним, что против общеобязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" выступила общественность 19 февраля во Владивостоке прошёл митинг автолюбителей, где протестующими были выдвинуты требования ввести выдачу ПТС для транспортных средств, которые пересекают границу РФ независимо от того, правый у них руль или же левый и настаивать на установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не в принудительном, а добровольном порядке. Однако, в последний момент от проведения митинга решили отказаться, хотя несколько сотен человек всё же вышли на площадь у железнодорожного вокзала. После начала проведения митинга приехавшие сотрудники полиции начали задерживать протестующих.