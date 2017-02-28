В Приморье суд рассмотрит дело о незаконном обороте "шпионской техники"

Приобретенные им регистраторы он хранил с целью сбыта и получения материальной выгоды
Дальнереченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыты специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает ЕНВ.
По версии следствия, фигурант, действуя с целью сбыта и получения материальной выгоды, приобрел четыре технических средства (два из которых, как выяснилось позднее, были неисправны), в виде портативных цифровых видеорегистраторов, встроенных в корпус брелков.
Приобретенные им регистраторы (являющиеся специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения визуальной и акустической информации) он хранил в принадлежащей ему торговой точке с целью их продажи.
Летом 2016 года продавец магазина, введенный в заблуждение директором относительно законности реализации указанных "брелков", незаконно сбыл лицу – участнику оперативно-розыскных мероприятий одно из таких технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства
В настоящее время материалы дела направлены в Дальнереченский районный суд для рассмотрения по существу.
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