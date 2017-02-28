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Экономика

27 февраля 2017, 13:30
Япония собирается предложить России подробный план по совместной деятельности на Курилах

Япония собирается предложить России подробный план по совместной деятельности на Курилах

Россия и Япония выиграют от совместной деятельности на Курилах, считает российский сенатор Алексей Пушков

26 февраля газета "Никкэй" сообщила, что Япония собирается предложить России подробный план по общей хозяйственной деятельности на южных Курилах. По данным издания, японская сторона разработала предложения по деятельности в сфере медицины, рыболовства, экологии и туризма, которые не затрагивали бы проблемы принадлежности островов, сообщает ЕНВ.

"От совместной хозяйственной деятельности на Курилах выиграют обе стороны. Россия давно это предлагала. Хорошо и для Курил, и для отношений с Японией", — написал Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин рассмотрит документ о совместном использовании России и Японии земли на Курилах. Визит Путина в Японию прошёл 15 — 16 декабря 2016 года. По итогам поездки было подписано 12 межправительственных соглашений, а также 68 договоров по бизнес-проектам.

23 февраля Япония выразила протест России в связи с ее планами разместить дивизию на Курилах, которую распорядился создать российский министр обороны Сергей Шойгу. В 2017 году закончится размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе. Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подчеркнул, что Россия не будет использовать дивизию на Курилах против Японии.

Главным спором в отношениях России и Японии является отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Нерешённым остаётся вопрос вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

Метки: Курилы, Япония

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