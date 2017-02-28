Андрей Ищенко: Деньги в бюджете есть, но они расходуются неэффективно

Депутатом Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в Первомайском районе Владивостока был избран в сентябре руководитель строительной компании "Аврора-Строй" Андрей Ищенко. В интервью ЕНВ депутат рассказывает, откуда взять деньги на поддержку "детей войны" и почему не могут достроить "Хайатты".

Андрей Сергеевич, на февральской сессии ЗСПК были приняты поправки в закон о статусе депутата, которые предусматривают жесткую ответственность для народного избранника – вплоть до лишения мандата, за прогулы заседаний ЗСПК и заседаний комитетов. Многие члены фракции коммунистов были против, а вы?

Сам я вхожу в состав комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания и еще на заседании комитета поддержал данный законопроект. Объясняю, почему. Разберемся, кто такой депутат.

По определению, это человек, который назначается жителями какой-то территории, чтобы представлять интересы этих людей в органе власти. В моем случае, в Законодательном собрании Приморского края.

Мое мнение – если ты пошел на выборы, стал депутатом по одномандатному округу или по списку партии, будь добр, представляй интересы людей. Потратил на выборах силы и деньги, тебя поддержали. Значит, твоя обязанность - ходить на заседания комитетов и сессии ЗС ПК. Между прочим, один депутат в Приморье представляет интересы 80 тысяч избирателей. На заседаниях я должен выразить точку зрения именно этих людей. Тем более, три раза в месяц приходить на заседания комитетов и Закосбрания – это не каждый день на работу ходить. Кстати, спустились к нам данные изменения по линии Госдумы. Там произошло ужесточение, и она распространилось на региональные законодательные органы по всей России.

Что касается краевого бюджета на 2017 год, как вы проголосовали?

Я воздержался при голосовании. В целом, хотелось бы, чтобы денежные средства, поступающие в бюджет, распределялись немного по-другому. К сожалению, восьми голосов фракции КПРФ недостаточно, чтобы перевесить чашу весов в нашу сторону. Стандартно коммунисты голосуют против бюджета, но, в данный раз, некоторые голосовали за, некоторые против, кто-то воздержался. В любом случае, что один голос, что голоса всей фракции ничего не решают. "Единая Россия" имеет большинство.

Какие позиции в краевом финансовом плане вас не устраивают?

Наболевшая проблема – наш губернатор. Сотни миллионов в год, а за годы – миллиарды – ушло на пиар главы региона, на СМИ: газеты и интернет-поддержку, какие-то рейтинги. В то же время, наболевшие вопросы не решаются. Урезали помощь детям, которые воспитываются в неполных семьях. Уменьшили финансирование на детские новогодние подарки. Причем, получается, что отняли сумму, которой хватает на поздравление 30 тысяч детей. У нас что, детишек меньше станет в текущем году? Снижается финансирование на строительство спортивных комплексов, детских площадок. А я выступаю просто за то, чтобы вопросы финансирования социальной сферы перераспределять в пользу обыкновенных людей, которые ездят на автобусах и ходят по улицам. Здесь происходят миллиардные урезания.

Но ведь сокращается финансирование и на содержание чиновников с депутатами?

Действительно, шел разговор о снижении сметы на содержание Законодательного собрания. Что в результате? В бюджете нынешнего года увеличили зарплату председателя ЗСПК. Сегодня спикер получает больше губернатора. На экране телевизора власти говорят одно, а делают другое.

Вы руководите Приморским региональным отделением общественной организации "Дети Войны". Почему закон о поддержке детей войны не принимается в Приморье?

Региональные законы о "детях войны", о мерах социальной поддержки приняты в 25 регионах. На федеральном уровне закона нет. Те предложения, которые подаются КПРФ в Государственную думу и в Заксобрание края, никогда не проходили даже профильный комитет – партия власти голосует против закона. На уровне Приморья мы предлагаем приравнять "детей войны" к труженикам тыла. Исходя из тех льгот, которые имеют труженики тыла, распространить их и на "детей войны". Это прибавка к пенсии, скидка на оплату услуг ЖКХ.

Но это миллиардные затраты бюджета…

Всего детей войны по возрасту в Приморском крае около 140 тысяч. Но тех, кто не получает дополнительных льгот и социальной поддержки как ветеран войны, ветеран труда, труженик тыла, всего 44 тысячи. Именно им надо помочь. Потребуется 600 миллионов в год. У нас больше тратится на пиар губернатора. Так что вопрос, хватает ли денег, риторический.

В преддверии 9 мая мы готовим очередной законопроект в поддержку "детей войны". Но пройдет ли он? К нам приезжал депутат Госдумы из Москвы, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. Он встречался с губернатором. Миклушевский занял жесткую позицию: у региона в бюджете денег нет. Искать возможности не будем. Если Госдума примет федеральный закон в поддержку "детей войны", мы обязаны будем подчиниться.

На самом деле, деньги в бюджете есть. Самый очевидный пример - злосчастные "Хайатты", которые строим неизвестно для чего. Озвучивается, что гостиницу на мысе Бурном продадут и бюджет выручит более 5 млрд. рублей, которые будут пущены на социальные льготы. Так что как видите, вполне можно 600 млн. рублей направить на поддержку "детей войны".

Почему не могут столько лет достроить пятизвездочные гостиницы?

Основная причина заключается в том, что разворовывают деньги. Началось это при Дарькине и продолжается сейчас. Средства, которые идут на стройку, фактически – карманные деньги людей, которые находятся у власти и отвечают за строительство этого объекта. Очередного начальника стройки Сергея Запорожца несколько месяцев назад арестовали. На данных объектах все завуалировано и сложно. Перетекание средств происходит на основании подписанных актов выполненных работ. Документ подписан, деньги переведены на счет, а другой вопрос – сделаны ли работы? Примерно за то же самое возбудили дело против вице-губернатора Олега Ежова. Сотни миллионов рублей идут, а своей росписью чиновник может уводить деньги направо, налево, на подставных субподрядчиков. Правильно было бы поставить жирную точку на данных объектах. Избавиться от них и все.

Гостиница "Хайатт" на Корабельной набережной с пристроенной автопарковкой обойдется краевому бюджету с учетом выплат кредитов в сумму порядка 11 млрд рублей. Один большой многоквартирный дом во Владивостоке (25-этажный на 300 квартир) с присоединением к сетям, покупкой земельного участка будет стоить 1 миллиард рублей. Представьте, одна гостиница обошлась бюджету края во столько же, как целый микрорайон из 3300 новых квартир! У меня, как у строителя, такое положение вещей вызывает улыбку. Я понимаю, что на этом беспределе со строительством просто зарабатывают.