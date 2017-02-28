В Приморье снизилось число преступлений

На февральском заседании Законодательного Собрания перед депутатами с отчетом о деятельности полиции в 2016 году выступил начальник УМВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

По информации, предоставленной приморским управлением МВД, в прошлом году было раскрыто 20524 преступления, в том числе 8788 тяжких и особо тяжких и 187 - совершенных в составе организованных преступных групп. При этом оперативная обстановка на территории края характеризуется снижением общего количества преступлений на 17,4%. Снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 16,1%, в частности, убийств - на 15%. Сократилось число разбойных нападений на 27,1%, грабежей - на 22%.

Также на 21,7% сократилось число краж, в том числе квартирных - на 7,2%, карманных - на 36,3%, краж транспортных средств (на 30,9%) и сотовых телефонов (на 27,3%).

Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 22,7%. Причем Приморский край находится на 3-м месте в России по динамике снижения числа преступлений, совершенных на улицах.

Снизилось на 19,7% число преступлений совершенных с использованием оружия. Изъято 270 единиц оружия, из них 247 - огнестрельного.

УМВД РФ по Приморскому краю в течение года был проведен целый ряд оперативно-профилактических мероприятий по противодействию общеуголовной и экономической преступности ("Розыск", "Уголь", "Лес", "Нефть", "Алкоголь", "Путина"), незаконному обороту наркотиков и оружия ("Арсенал", "Мак", "Территория безопасности", "Оружие", "Сообщи, где торгуют смертью", "Дальневосточный заслон - Приморье"), профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности ("Семья", "Школа", "Быт", "Надзор", "Условник").

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 21,7%. При этом из незаконного оборота изъято более двух тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

На 5,4% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, и на 37,8% число преступлений, совершенных в отношении детей и подростков.

Выявлено 1192 преступления экономической направленности. Выросло количество преступлений, выявленных в лесопромышленном комплексе края, на рынке алкогольной продукции и на потребительском рынке.

В 2016 года выявлено 175 должностных и 374 коррупционных преступления, в том числе 155 фактов взяточничества. Также выявлено 26 преступлений экстремистской направленности. Это более чем на 10% меньше, чем в 2015 году.

В 2016 году в Приморье отмечено снижение всех основных показателей аварийности на дорогах края. Общее число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 9,4%. При этом число граждан, получивших ранения в результате ДТП сократилось на 7,7%, а погибших на 19,5%. При этом тяжесть последствий ДТП снизилась и составила 6 погибших на 100 пострадавших.

Доклад начальника УМВД РФ по Приморскому краю вызвал большой интерес со стороны парламентариев. Депутат Дмитрий Новиков заострил внимание на противоправной деятельности тех граждан, которые в ночное время поджигают автомобили во Владивостоке и некоторых других крупных городах Приморья. Николай Афанасьев отметил, что все случаи поджогов автомобилей учитываются и принимаются все меры для поимки тех, кто занимается подобной противоправной деятельностью.

Немало вопросов со стороны депутатов Законодательного Собрания вызвала деятельность участковых уполномоченных полиции. В частности, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис отметил, что в Приморье зачастую не хватает участковых. По словам Николая Афанасьева, главной сложностью является не до конца заполненный штат участковых. "Им приходится сразу решать множество вопросов, касающихся соблюдения правопорядка, - сказал он. – Тем не менее, у нас есть хорошие участковые, и мы делаем все, чтобы поддержать службу участковых".

Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев также обратил внимание на то, что в отдаленных территориях Приморья не хватает участковых. "Сейчас немного ситуация улучшилась, но, тем не менее, эти вопросы остаются, - отметил он. - Кроме того, во время пляжного сезона в прибрежных районах наблюдается большой наплыв отдыхающих и часто не хватает полицейских".

Николай Афанасьев отметил, что с тем количеством личного состава УМВД по Приморскому краю выполнять текущие задачи можно. "Благодаря динамике снижения преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, мы можем активнее использовать полицейских для охраны общественного порядка, - сказал Николай Афанасьев. – В летний период мы усиливаем свои группировки в прибрежных районах: Хасанском, Шкотовском, в Находке. Из-за наплыва отдыхающих присутствие сотрудников полиции крайне необходимо. Мы создаем оперативные отряды и специальные группы и направляем их туда, где возникает осложнение оперативной обстановки".

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик высоко оценил плодотворную работу всех подразделений УМВД РФ по Приморскому краю. "В последние три года улучшилась криминогенная ситуация в Приморском крае, - сказал Александр Ролик. – Снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений, дорожно-транспортных происшествий, меньше людей погибает на дорогах. Я считаю, что это заслуга нашей полиции. Это результат совместной работы органов внутренних дел, органов государственной власти, местного самоуправления. Начальник УМВД уже несколько лет практикует форму выездов в муниципальные образования, где встречается с гражданами: выслушивает вопросы и лично дает ответы на них. Я бы хотел призвать депутатов принимать участие в этих встречах. Это будет полезно и для руководства УМВД, и для депутатов и для жителей".

Александр Ролик также отметил хорошую работу УМВД по созданию народных дружин в Приморье. Со своей стороны Николай Афанасьев подчеркнул, что создание института народных дружин поможет в охране общественного порядка. "В крае уже около 1600 дружинников. Они с удовольствием выходят на охрану общественного порядка", - сказал начальник УМВД.