Приморский край будет все чаще оказывать услуги в электронном виде

До конца 2017 года планируется оказать 70% от общего числа услуг в различных социальных сферах в режиме онлайн. На комиссии по повышению качества оказывания услуг государственными органами вице-губернатор Алексей Сухов дал указания перевести социальные услуги в электронный вид, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Как сообщил корреспондентам заместитель губернатора, для того, чтобы оформить какие-либо документы, либо получить элементарную помощь многим жителям отдаленных регионов края приходится преодолевать колоссальные расстояния. Но, при этом, получить тот или иной документ граждане могут без какого-либо затруднения, - в МФЦ или на портале Госуслуг.



"Сейчас мы ведем большую работу по переводу всех услуг органов власти в электронный вид. Важно, чтобы люди были осведомлены о возможности получить ту или иную услугу в онлайн режиме, чтобы они не тратили время на дорогу и обращались в ближайший многофункциональный центр", - сообщает Алексей Сухов.



Помимо прочего, он отметил, что сеть МФЦ может быть задействована по всей территории Приморского края, и насчитывать более 400 окон обслуживания.



"Президент России поставил перед регионами задачу – до конца 2017 года максимально увеличить количество пользователей электронными госуслугами. Для этого нам необходимо ориентировать приморцев на онлайн-обсаживание. Нужно, чтобы люди знали обо всех возможностях, которые сейчас у них есть", - отметил заместитель губернатора.



Также, он рассказал, что темой заинтересовались на уровне приморских отделений федеральных ведомств. Ведь по большей мере 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств доступны жителям Приморья в электронном виде уже сейчас.



По наказу главы Приморского края Владимира Миклушевского в регионе ведется работа по переводу всех услуг краевых департаментов в электронный вид. Так, например, более 50 услуг департамента труда и соцразвития уже доступны в электронном виде.



Чаще всего через интернет жители Приморья оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Пользуются популярностью также услуги по записи детей в детсады и школы, запись на прием к врачу. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.