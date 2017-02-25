Краевые власти подвели итоги десятилетней практики выдачи материнского капитала

В департаменте труда и социального развития Приморского края корреспондентам рассказали о процедуре выдачи материнского капитала и о тонкостях его получения в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.



Как рассказали в управлении пенсионного фонда, первый сертификат на материнский капитал начали выдавать ровно 10 лет назад.



"За десять лет обладателями сертификатов в Приморском крае стали 100 тысяч семей. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили более 38 тысяч приморских семей", - сообщили в департаменте труда и социального развития администрации Приморского края.



Общая сумма перечисленных средств пенсионным фондом составляет более 14 миллиардов рублей.



"На обучение детей за эти годы принято семь тысяч заявлений, на эти цели направлено более полумиллиарда рублей. На перевод средств на накопительную пенсию мамы подано 89 заявлений", – сообщила руководитель департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева.



За все время работы ПФР четыре раза выплачивал единовременную выплату из средств материнского капитала. Так, в 2009 и 2010 годах было выплачено 12 тысяч рублей, в 2015 – 20 тысяч рублей, в 2016 – 25 тысяч. Также, за время своего действия материнский капитал вырос почти в 2 раза. На сегодняшний день его сумма составляет 453 тысячи рублей.



Также напомним, что с 2013 года по инициативе главы Приморья Владимира Миклушевского выплачивается региональный материнский капитал, который индексируется каждый год. В 2016 году он составил 155 250 рублей.



Материнский капитал можно использовать в образовательных целях любого ребенка, на оплату медицинских услуг, в том числе проезд при наличии необходимых показаний, на приобретение лекарственных средств. Помимо этого, капитал можно направить на покупку жилья либо ремонт.



Более 35 тысяч приморцев воспользовались единовременной выплатой из средств материнского капитала. 2016 году с этой целью было выплачено около 900 миллионов рублей.



Также в Приморском крае действуют 54 социальные выплаты, 16 из которых – демографические. Это и ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего и следующих детей, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и при рождении ребенка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям. Ежегодно все выплаты индексируются.



Напомним, ранее стало известно о том, что материнский капитал будет продлен до 2018 года. В этом году его сумма составит 480 тысяч рублей. В 2018 году материнский капитал будет выдаваться размером около 505 тысяч рублей.



За десять лет, с 2007 года материнский капитал был увеличен с 250 тысяч рублей до более 450 (рост составил около 80%). Динамика увеличения выплат увеличивалась на несколько процентов в год. В последние же два года прослеживается тенденция к увеличению материнского капитала более чем на 10%.



Существует также опасение, что в два последние года индексацию могут полностью упразднить, как это уже сделали в 2016 году. В бюджет на 2016-2018 года в качестве расходов на семейный капитал и так необходимо заложить большую сумму — 807,4 млрд. рублей. Однако, по мнению экспертов, не стоит опасаться, что материнский капитал будет полностью упразднен к 2018 году, ведь его введение имеет социально-политические предпосылки. Поскольку в 2018 году нам как раз предстоят новые президентские выборы, есть шансы надеяться на последующее продление программы в рамках предвыборного обещания или доброй политической воли нового главы государства, утверждают эксперты.