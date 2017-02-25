Ученые ДВФУ работают над проектом биоматериалов для регенерации костных тканей

В университете предложили новый способ восстановления костной ткани

Ученые Дальневосточного федерального университета создали новую систему регенерации костных тканей под воздействием инновационных биоматериалов. Теперь в костной хирургии появится новый керамический биоматериал, обладающий колоссальной прочностью и пористостью. Это и обеспечит идеальную имплантацию материала в скелет, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Главный исполнитель научной работы, магистрант кафедры материаловедения и технологии материалов Инженерной школы ДВФУ Олег Шичалин, рассказал корреспондентам, что в медицинской сфере остро стоит проблема регенерации костных тканей человека. Данные материалы в современном научном мире очень несовершенны.



"Одним из важнейших свойств биокерамики, которая используется в качестве имплантов, является развитая пористая структура высокой конструкционной прочности. Это обеспечивает эффективную остеоинтеграцию (глубину прорастания костной ткани в имплант) и уменьшает вероятность избыточного разрушения кости. Соблюдение таких условий является чрезвычайно сложной задачей для традиционных методов синтеза, что требует поиска современных и нестандартных подходов", - рассказал Олег Шичалин.



Ученые ДВФУ предлагают новый способ синтеза пористой керамики на основе синтетического волластонита (класс силикатов). Это будет ультрасовременная система соединения материалов. Здесь использован уникальный подход, в том числе используются два вида порообразующих добавок, которые вводятся на всех видах комбинированного материала синтеза. По этой причине обеспечивается формирование пористого силикатного каркаса с высокой конструкционной прочностью, а вводимые в состав дополнительные компоненты делают его совместимым с биоорганической средой.



"Такой высокотехнологичный подход позволяет создавать новые и ранее не изученные биоактивные керамические материалы. Это искусственные матриксы кости со структурой и свойствами, подобными костной ткани. Получаемый материал представляет современный класс “биокерамик” и соответствует всем необходимым требованиям современной медицины", - сообщали специалисты из университета.



Разработки проекта нового керамического биоматериала обеспечивается в лабораторных ядерных условиях Школы естественных наук под руководством научного состава ДВФУ. Руководителей мероприятий является старший научный сотрудник Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Евгений Папынов. Все работы выполняются под надзором кафедры материаловедения и технологии материалов Дальневосточного федерального университета, лабораториях механических испытаний и структурного анализа материалов Инженерной школы, а также в тесном сотрудничестве с Институтом химии ДВО РАН.