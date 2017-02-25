Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

24 февраля 2017, 18:50
Упрощенный визовый режим должен увеличить поток туристов из Вьетнама в Приморский край

Упрощенный визовый режим должен увеличить поток туристов из Вьетнама в Приморский край

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказал вьетнамским коллегам об упрощенном режиме въезда на территорию Приморского края

Во время круглого стола, который состоялся в рамках официального визита делегации Совета Федерации РФ в Социалистическую Республику, стороны обсудили перспективы туристических отношений между Вьетнамом и Россией, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский, во время доклада отметил, что туризм является наиболее перспективным направлением отношений между Вьетнамом и Россией.

"Для приморцев это одна из любимых стран для отдыха в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И наши связи в области туризма крепнут и расширяются благодаря появлению чартерных рейсов. В прошлом году Вьетнам посетили около 12 тысяч жителей края, в свою очередь Приморский край принял более 5,5 тысяч гостей из этой страны", - рассказал глава Приморья.

Помимо этого, Владимир Миклушевский обратил внимание на то, что за последнюю декаду туристический поток в Приморский край увеличился в семь раз. А Приморье и сейчас продолжает активно укреплять свои позиции как лидер туристической отрасли Дальнего Востока.

"Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока. В ближайшие годы здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Второй год в крае работает Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища – академии имени Агриппины Вагановой. У нас есть на что посмотреть, в Приморье проходят важнейшие для всей страны мероприятия. Только в прошлом году наш край посетили более полумиллиона иностранных туристов", - отметил глава Приморского края.

Губернатор края рассказал, что упрощение визового режима на территории Свободного порта Владивосток поможет качественно расширить туристическую сферу. В третьем чтении данный документ был рассмотрен на этой неделе. Вскоре он поступит на рассмотрение в Совет Федерации. Владимир Миклушевский оценил проект как "настоящий прорыв в визовой политике страны", объяснив, что увеличение туристического потока будет активно влиять на экономику Приморья.

Так, визы в Свободный порт Владивосток будут электронными. Согласно упрощенному порядку, иностранный гражданин, желающий посетить Приморье, должен будет заполнить анкету на сайте МИДа и в течение четырёх дней получить ответ. Далее он может выбрать в течение 30 дней восьмидневный отрезок, в рамках которого посетит территорию Свободного порта Владивосток.

Отметим также, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправился совместно с делегацией Совета Федерации во Вьетнам. Российские представители встретились с политическими представителями Социалистической республики Вьетнам, и обсудили за "круглым столом" торгово-экономические и политические отношения двух стран. Помимо этого, особо отмечалась роль сотрудничества между провинциями Вьетнама и регионами РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила как можно больше расширять прямые связи между странами, сделав акцент на Дальний Восток.

Метки: туризм

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Краевые власти подвели итоги десятилетней практики выдачи материнского капиталаКраевые власти подвели итоги десятилетней практики выдачи материнского капитала
вчера, 19:30
Материнский капитал продлен до 2018 года
Бюджет Приморья пополнился на 3,2 миллиарда рублейБюджет Приморья пополнился на 3,2 миллиарда рублей
22 февраля 2017, 15:40
Дополнительные средства поступят на реализацию социальных программ Приморья
Приморский парламент ввел жесткую ответственность для депутатовПриморский парламент ввел жесткую ответственность для депутатов
22 февраля 2017, 14:40
На февральском заседании одобрены поправки в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края"

Последние новости

Ученые ДВФУ работают над проектом биоматериалов для регенерации костных тканейУченые ДВФУ работают над проектом биоматериалов для регенерации костных тканей
вчера, 19:10
В университете предложили новый способ восстановления костной ткани
Жители Владивостока вышли на митинг с требованием восстановить работу "Радиоприбора"Жители Владивостока вышли на митинг с требованием восстановить работу "Радиоприбора"
23 февраля 2017, 18:40
Работа на предприятии до сих пор не возобновлена
Сергей Авакянц: Сердечно поздравляю с Днем защитника ОтечестваСергей Авакянц: Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества
23 февраля 2017, 12:30
Поздравление командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+