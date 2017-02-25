Упрощенный визовый режим должен увеличить поток туристов из Вьетнама в Приморский край

Во время круглого стола, который состоялся в рамках официального визита делегации Совета Федерации РФ в Социалистическую Республику, стороны обсудили перспективы туристических отношений между Вьетнамом и Россией, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.



Владимир Миклушевский, во время доклада отметил, что туризм является наиболее перспективным направлением отношений между Вьетнамом и Россией.



"Для приморцев это одна из любимых стран для отдыха в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И наши связи в области туризма крепнут и расширяются благодаря появлению чартерных рейсов. В прошлом году Вьетнам посетили около 12 тысяч жителей края, в свою очередь Приморский край принял более 5,5 тысяч гостей из этой страны", - рассказал глава Приморья.



Помимо этого, Владимир Миклушевский обратил внимание на то, что за последнюю декаду туристический поток в Приморский край увеличился в семь раз. А Приморье и сейчас продолжает активно укреплять свои позиции как лидер туристической отрасли Дальнего Востока.



"Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока. В ближайшие годы здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Второй год в крае работает Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища – академии имени Агриппины Вагановой. У нас есть на что посмотреть, в Приморье проходят важнейшие для всей страны мероприятия. Только в прошлом году наш край посетили более полумиллиона иностранных туристов", - отметил глава Приморского края.



Губернатор края рассказал, что упрощение визового режима на территории Свободного порта Владивосток поможет качественно расширить туристическую сферу. В третьем чтении данный документ был рассмотрен на этой неделе. Вскоре он поступит на рассмотрение в Совет Федерации. Владимир Миклушевский оценил проект как "настоящий прорыв в визовой политике страны", объяснив, что увеличение туристического потока будет активно влиять на экономику Приморья.



Так, визы в Свободный порт Владивосток будут электронными. Согласно упрощенному порядку, иностранный гражданин, желающий посетить Приморье, должен будет заполнить анкету на сайте МИДа и в течение четырёх дней получить ответ. Далее он может выбрать в течение 30 дней восьмидневный отрезок, в рамках которого посетит территорию Свободного порта Владивосток.



Отметим также, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправился совместно с делегацией Совета Федерации во Вьетнам. Российские представители встретились с политическими представителями Социалистической республики Вьетнам, и обсудили за "круглым столом" торгово-экономические и политические отношения двух стран. Помимо этого, особо отмечалась роль сотрудничества между провинциями Вьетнама и регионами РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила как можно больше расширять прямые связи между странами, сделав акцент на Дальний Восток.