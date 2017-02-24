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Общество

23 февраля 2017, 18:40
Жители Владивостока вышли митинг с требованием восстановить работу "Радиоприбора"
Жители Владивостока вышли митинг с требованием восстановить работу "Радиоприбора"
Жители Владивостока вышли митинг с требованием восстановить работу "Радиоприбора"
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Жители Владивостока вышли на митинг с требованием восстановить работу "Радиоприбора"

Работа на предприятии до сих пор не возобновлена

23 февраля, напротив железнодорожного вокзала краевой столицы прошел митинг, на котором жители города и сотрудники "Радиоприбора" напомнили о проблеме одного из старейших предприятий в крае. Сегодня "Радиоприбор" находится в кризисном положении, сократив значимое количество своих сотрудников. С прошлого года, люди, проработавшие десятилетия на заводе, не могут выйти на свои рабочие места, сообщает ЕНВ.

За день до мероприятия, 22 февраля, Первомайский районный суд перенес дату слушания уголовного дела в отношении бывшего главы предприятия Михаила Харченко на 7 марта. Среди всего прочего, ему инкриминируется незаконные сокращения на заводе.

Как подчеркнул координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Андрейченко, на митинг вышли сотрудники "Радиоприбора", которым уже больше года не платят зарплату, которым дают постоянные обещания о том, что завод начнет работать. "Граждане уже просто устали, поэтому данное мероприятие – это напоминание властям всех уровней о том, что проблема "Радиоприбора" до сих пор не решена", - отметил Андрей Андрейченко.

Сотрудники "Радиоприбора", собравшиеся на митинге, подчеркнули в беседе с корреспондентом ЕНВ, что потерпевшие, несмотря на смену руководства в "Радиоприборе", до сих пор не восставлены на своих рабочих местах. Что касается предприятия, то оно в этом месте должно было начать работу, однако, этого не произошло.

"За прошедший год мало, что изменилось, - отмечает один из сотрудников предприятия. – Мы так же сидим без работы, мы до сих пор не получили денег, которые нам должны. Мы долго слышим о том, что надо организовывать рабочие места для молодежи. А между тем, завод "Радиоприбор" - именно то место!"

"Здесь судьба не просто завода – судьба полутора тысяч семей в городе, у которых множество социальных проблем: кредиты, ипотека, маленькие дети, - подчеркивает депутат Законодательного Собрания от КПРФ Андрей Ищенко. – Все это откладывает на работников "Радиоприбора" обязательства, поэтому люди хотят работать там, где они числятся. Люди обращаются ко всем через соцсети, через СМИ: мы хотим работать, дайте нам работу!"

Немалые надежды обманутые сотрудники связывают с "оборонным" вице-премьером Дмитрием Рогозиным. В своих выступлениях граждане призвали заместителя председателя правительства применить к "Радиоприбору" так называемое "ручное управление" по аналогии с ситуацией строительства космодрома "Восточный" в Амурской области. По их мнению, это позволит ситуации нормализоваться.

Метки: митинг, Радиоприбор

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