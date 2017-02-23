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Стиль жизни

22 февраля 2017, 18:50
Владивостокский ГУМ

Танцевальные баттлы в честь открытия "Большого ГУМа" пройдут во Владивостоке

А так же покажут экспонаты будущего музея "Большого ГУМа"

23 февраля в "Большом ГУМе" представят временную экспозицию будущего музея, который откроется в марте на чердаке торгового комплекса. Познакомиться с более чем полуторавековой историей магазина сможет любой желающий. А 24 февраля в студии танца "Форма" пройдут танцевальные баттлы без деления на направления. Данные мероприятия состоятся в честь открытия "Большого ГУМа" 23-26 февраля, сообщает ЕНВ.

"Идея подарить вторую жизнь музею, который существовал в ГУМе с давних пор, родилась у нас по двум причинам: во-первых, обязывает статус — мы находимся в историческом здании в самом центре Владивостока и хотели бы познакомить жителей и гостей города с его прошлым. Вторая причина — мы стремимся создать пространство не только для комфортного совершения покупок, но и для культурного досуга горожан: в этом направлении работает Старый дворик, и в скором времени к нему присоединится музей", — рассказал заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД "Владивостокский ГУМ" Спартак Голиков.

Временная экспозиция откроется для всех желающих на третьем этаже отреставрированного ГУМа 23 февраля и представит срез эпох со времен основания магазина (конец XIX века) до его современности: среди прочего, посетители увидят личный стол Адольфа Даттана — управляющего торгового дома Кунста и Альберса, атрибутику советского периода, а также фотоработы Вячеслава Фурашова. Подготовкой выставки занимается творческое сообщество "Квадролампа" (Владивосток).

24 февраля можно будет попасть в студию современного танца "Форма" из любого входа в ГУМе, поднявшись на 3 этаж. Начало мероприятия состоится в 16-00, вход для зрителей свободный.

All styles баттлы подразумевают отсутствие деления участников по привычным уличным стилям, которые они представляют. Участникам предстоят битвы 1 на 1 под не типичную музыку для направления, которое они представляют. Например, участнику, представляющему стиль house может попасться трек направления breaking или dance hall и задача участника представить свой стиль под этот трек. После баттла жюри выбирают одного из участников, который лучше справился с задачей и проходит в следующий круг, пока не останется один победитель.

Судить мероприятие будут: bboy Phil (breaking), ChuChuYa (hip-hop, house), Elena Korneichuk (dance hall).

MC-ведущий мероприятия – Вадим Майков

Dj – Zohan

Призовой фонд – общая сумма с регистрационного взноса.

Помимо этого, на протяжении всех дней открытия ГУМа в нем пройдет ряд мероприятий, таких как концерты, лекции о моде и мастер-классы.

Метки: ГУМ

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