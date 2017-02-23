На благоустройство городов и поселков Приморья направлено более 380 миллионов рублей

Для формирования современной городской среды из федерального бюджета поступил 381 миллион рублей. Кроме того, в краевом бюджете для этих целей в 2017 году было предусмотрено 80 миллионов рублей. Окончательные цифры утверждены на заседании законодательного собрания Приморья, сообщает ЕНВ.

И.о. главы департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко сообщила корреспондентам, что всего с начала года на реализацию проекта по "Формирование комфортной городской среды" было запланировано израсходовать 460 миллионов рублей.

"Эти средства будут направлены на благоустройство городов и районов Приморья. При этом в приоритете – моногорода края", – сообщила она.

С начала реализации этого проекта в Приморье идет планирование краевой и муниципальных программ для благоустройства городской и сельской среды края.

"Краевая подпрограмма должна быть сформирована к 15 марта, проекты муниципальных программ – до 1 апреля должны быть опубликованы для общественного обсуждения и затем утверждены до 25 мая", – рассказала Елена Пархоменко.

Также, было указано на то, что одним из важных факторов реализации проекта является обязательное обсуждение на всех уровнях.

"Всю информацию о предполагаемых проектах необходимо размещать на сайтах местных администрацией, в СМИ, чтобы каждый житель населённого пункта мог внести свои предложения и пожелания", – отметила она.

Глава Приморья Владимир Миклушевский также сообщил, что жители региона должны принимать участие в проектах по благоустройству территорий.

"Местные жители знают лучше чиновников, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным для проживания. Программы по благоустройству городов и районов Приморья утвердят только после проведения общественных слушаний в муниципалитетах", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил, что в этом году на реализацию проекта по благоустройству регионов страны будет предоставлено более 20 млрд рублей.

"Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. При этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач", - отметил президент России.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, накануне рассказал о необходимости развивать общественное пространство в регионах страны, а также обратить внимание не только на парки, набережные и т.д., но и на территории, находящиеся рядом с жилыми домами.

"Я считаю, что этот проект по дворам, он, с точки зрения социальной значимости, не менее важный и резонансный, чем, например, строительство детских садов или школ. Потому что это и есть среда обитания людей каждый день — они приходят во двор, общаются, встречаются, гуляют. Поэтому нужно все, что запланировано, сделать", - отметил Дмитрий Медведев.