С начала года 55 приморских семей стали приемными родителями

С января 2017 года в органы опеки и попечительства Приморского края обратились 55 семей с целью усыновить ребенка из детского дома. За прошедший год приемными родителя стали 926 семей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Администрации Приморского края.

В департаменте образования и науки Приморского края сообщили, что в прошлом году 605 будущих приемных родителей прошли специализированные курсы. 332 из них стали приемными родителями.

"С начала 2017 года в Приморье усыновили и взяли под опеку 46 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в региональном банке данных остаются еще 2 546 детей, которые нуждаются в семье и ждут своих будущих родителей. В январе в органы опеки и попечительства обратились еще 55 семей, которые приняли решение стать приемными родителями", - сообщают в департаменте образования и науки.

Напомним, что семьи края, которые усыновили трех и более детей из детских домов к ежемесячным выплатам получают и материальную поддержку до прожиточного минимума. В Приморском крае ежемесячный прожиточный минимум на одного ребенка к 2017 году составляет 13573 рублей.

Помимо прочего, семьи с приемными детьми в нашем регионе получают также ежемесячную выплату на улучшение жилищных условий.

По инициативе главы края Владимира Миклушевского в Приморье стартовал большой социальный проект "Дети Приморья". В рамках проекта реализуется программа, в рамках которой каждый ребенок должен найти своего родителя. Сюда входит также акция "Новый год в семье". В конце 2016 Новый год в семье встретили 417 детей из детских домов.

Больше всего детей забрали на каникулы из детских домов Артема, Лесозаводска и поселка Новошахтинский. Так, 59 из 363 детей социального учреждения в Лесозаводске встретили Новый год в семьях, на каникулы взяли 35 из 74 воспитанников Центра содействия семейному устройству в поселке Новошахтинский, 25 из 79 детей из детского дома в Артеме.

Руководители детских домов отмечают, что после подобной акции многие семьи Приморья всерьез задумались об усыновлении ребенка. Семьи навещают детей, приносят подарки, проводят с ними время и планируют вновь забрать их во время каникул.