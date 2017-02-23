ДВФУ получит субсидий на 482,2 млн. рублей

Правительство России выделило 10 млрд. 310 млн рублей на субсидии "в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров". Среди вузов России поддержка будет оказана Дальневосточному федеральному университету, сообщает ЕНВ.

В документе, опубликованном на сайте правительства, указан 21 вуз, который получит поддержку. Помимо Владивостока в список вошли крупнейшие города России: Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Москва, Новосибирск и т.д.

"В рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится на сайте Правительства РФ в распоряжении от 17 февраля 2017 года №281-р.

Университеты, отобранные для получения субсидий, были разделены на три группы: первая получает по 849,2 млн. рублей, вторая — по 482,2 млн. рублей, представители третьей — 141,5 млн рублей. Это было сделано после принятия решения Минобрнауки, которое было принято на основании рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности университетов России. Также немалую роль в решении кому выделять деньги сыграла отчётность российских вузов за 2015 год.

Так, ДВФУ вошёл в список вузов 2 категории. Субсидии выделяются для повышения качества российского образования и роста его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. К 2020 году российское образование должно достичь результата – вхождение не менее чем пяти российских вузов в сотню ведущих мировых университетов.

Выделение субсидий предусмотрено в федеральном бюджете в рамках подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы.