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Общество

22 февраля 2017, 17:10
В России появятся штрафы за строительство плохих дорог

В России появятся штрафы за строительство плохих дорог

Согласно поправкам, физические лица заплатят от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей

В России появятся административные штрафы за строительство плохих дорог и несоблюдение требований по их безопасности при реконструкции, содержании и ремонте. 22 февраля Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении соответствующую инициативу Правительства, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В кабмине поясняют, что таким образом хотят сократить количество ДТП, происходящих из-за некачественного дорожного покрытия. Согласно поправкам, физические лица заплатят от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если нарушения эксплуатации дорог привели к нанесению лёгкого или вреда средней тяжести, то за это будет взыскано от 50 до 100 тысяч с физлица и от 400 до 500 тысяч рублей с юрлица.

Законопроект также вводит ответственность за невыполнение в срок законного предписания. В этом случае должностные лица заплатят штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

При повторном нарушении в течение года должностным лицам грозит штраф от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей. Рассматривать такие дела будут в суде.

По информации The Global Competitiveness Report 2012-2013, в международном дорожном рейтинге Россия занимает 136 место из 144. Дорожная сеть в разных странах оценивались по семибалльной шкале: от одного балла, то есть абсолютно неразвитая, до семи — соответствующая всем международным стандартам.

Метки: дорогои, штрафы

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