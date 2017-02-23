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Экономика

22 февраля 2017, 16:30
"Восток – Поликор" производство бытовой химии в Приморском крае

"Восток – Поликор" запустил производство бытовой химии в Приморском крае

В настоящее время мощность производственной линии составляет около 40 т готовой продукции в месяц

Компания "Восток – Поликор", резидент свободного порта Владивосток, реализовала инвестиционный проект с объемом инвестиций 17 млн рублей, создав в Приморском крае предприятие по производству бытовой химии и изделий из полиуретана для очистки поверхностей, сообщает ЕНВ.

Компания применяет инновационные запатентованные технологии и использует комплектующие корейского производства (продукция под брендом Sugar Bubble). Целью компании является производство экологически чистой продукции, доступной для каждого покупателя. Продукция компании "Восток-Поликор" производится из натуральных, растительных компонентов, она полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Это экологически чистые средства для стирки белья, кондиционеры, средства для мытья посуды, серию экологически чистых средств по уходу за детьми, шампуни и пенки для душа.

"Решение открыть производство в Приморском крае и в статусе резидента свободного порта Владивосток обусловлено стратегией компании – продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока. Налоговые преференции для резидентов СПВ являются экономически эффективной мерой поддержки и значительным образом влияют на экономические показатели эффективности проекта. Так, благодаря преференциям эффективность проекта в среднем возрастает на 32%. Сегодня экономический эффект от полученных преференций для компании действительно ощутим. Меры поддержки позволили перераспределить денежные средства и реинвестировать их в развитие производства", - говорит генеральный директор ООО "Восток - Поликор" Хи Ен Янакава.

Компания приступила к реализации проекта в августе 2016 года, организовав производственный цех площадью 750 кв. м в городе Артем. В настоящее время произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования, приобретенного осенью прошлого года. Производственная линия представляет собой полуавтоматические и автоматические модули, на которых осуществляется розлив продукции как в мягкую упаковку (дой-пак), так и в жесткую тару (ПЭТ). Создано 11 рабочих мест.

В настоящее время мощность производственной линии составляет около 40 т готовой продукции в месяц. Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 200 т готовой продукции в месяц.

В планах инвестора запуск – полного цикла производства с закупом сырья и созданием собственных комплектующих и готовой продукции. Сейчас продукция, произведенная на заводе "Восток – Поликор", реализуется на территории Приморского края и других дальневосточных регионов. В ближайшем будущем компания планирует выйти на рынок западной части России и на рынки стран Таможенного союза. В перспективе инвестор планирует направлять 50% объема продукции на экспорт в Китай и в Южную Корею.

Одновременно, компания "Восток - Поликор" запустила сборочное производство универсальных валиков для уборки. Поскольку продукт инновационный и аналогов не имеет, первым этапом станет изучение потребительского спроса.

Как отметил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов, "режим Свободного порта способствует модернизации существующих и запуску новых предприятий, на практике демонстрируя, что вести бизнес в дальневосточных регионах выгодно, комфортно и безопасно".

По его словам, статус резидента СПВ позволил компании "Восток – Поликор" сократить налоговые выплаты, распределить получаемую прибыль на развитие компании и наращивание мощностей. "Это ускорило установку производственной линии, сделало проект более рентабельным и послужило стимулом для выхода на рынки стран АТР".

В рамках режима Свободного порта Владивосток уже запущено 9 инвестиционных проектов. Речь идет о спортивно-туристических проектах, производственно-логистических комплексах, сетевязальном производстве, выпуске строительных материалов и осветительного оборудования. Инвесторами осуществлено 4,5 млрд капиталовложений и создано более 400 рабочих мест. В Приморском крае в рамках действия режима СПВ началась реализация 121 инвестиционного проекта с объемом инвестиций более 162 млрд рублей и планами на создание более 22 тысяч рабочих мест.

Метки: Корпорация развития Дальнего Востока

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