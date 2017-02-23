Бюджет Приморья пополнился на 3,2 миллиарда рублей

Доходы в бюджет Приморья составили 3,2 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на социальную поддержку, лекарственное обеспечение, жилье для детей сирот, строительство и ремонт дорог, благоустройство городов. Об этом сообщил первый вице-губернатор края Василий Усольцев, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу зспк.

Корректировка связана с поступлением в край федеральных средств в размере 3,2 млрд. рублей. Расходы увеличены на 5,1 млрд. рублей. Соответственно, основные параметры краевого бюджета составят: по доходам – 87,5 млрд. рублей; по расходам – 96,1 млрд. рублей, дефицит – 8,5 млрд. рублей.

"Доходная часть краевого бюджета увеличилась за счет поступлений из федерального бюджета в сумме 3,2 миллиарда. Это, в том числе, 1,5 миллиарда на выплату региональной доплаты к пенсии, финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также 1,3 миллиарда рублей субсидий – на мероприятия программы "Доступная среда", обеспечение жильем детей-сирот, выплаты за третьего и последующего ребенка, повышение мобильности трудовых ресурсов, обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и другие", – уточнил первый вице-губернатор.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета будут направлены, в том числе на выплату региональной доплаты к пенсии в сумме 960,2 млн. На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 608,7 млн. рублей. На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 313,5 млн. рублей. На обеспечение детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 277,2 млн. рублей.

Госпрограмма "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы увеличится на 98,3 млн. рублей. На реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" в 2012 - 2020 годах добавлено 20,7 млн. рублей.

Кроме того на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек выделено 20,2 млн. рублей.

В рамках корректировки выделяются средства на новые направления. Так на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды предусмотрено 381,7 млн. рублей, а на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - в сумме 12,300 млн. рублей.

Значительно увеличены средства по департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. На реализацию мероприятий проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в общей сложности выделено 1,9 млрд. рублей федеральных и краевых средств. Из них 625 млн. рублей из федерального бюджета направлено на транспортное развитие городских агломераций численностью свыше 500 тысяч человек.

"Очень приятно, что наш бюджет увеличивается. Предполагаются достаточно большие изменения. Доходная часть увеличена на более чем три миллиарда рублей. Расходная – на пять миллиардов. Из этих средств 1,7 миллиардов рублей будет направлено на социальные программы, в том числе на здравоохранение, образование, культуру, 1,3 миллиарда – на строительство и ремонт дорог. Депутаты профильного комитета поддержали предложенные корректировки", - подчеркнул председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Большинством голосов депутаты поддержали законопроект в трех чтениях.