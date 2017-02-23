Южнокорейские юношеские хоккейные команды приехали во Владивосток

С 17 по 19 февраля во Владивостоке гостила две юношеские хоккейные сборные Республики Корея. Мальчики в свои 11 и 13 лет уже отстаивают спортивные позиции своей страны. В этот раз ребята приехали к Хоккейному клубу (ХК) "Адмирал", чтобы сразиться на льду с российскими сверстниками в рамках Международного турнира, посвященного Дню защитника Отечества, сообщает ЕНВ.

Спортивными баталиями поездка корейских хоккеистов не ограничилась. В рамках совместного образовательного проекта Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" и ХК "Адмирал" при поддержке Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы ребята осваивали русский язык и приобщались к русскому искусству.

В своем приветственном слове директор Дальневосточного филиала Александр Зубрицкий заметил, что "профессиональная игра в хоккей и знание русского языка в этой сфере есть две стороны одной медали". Проводниками в мир "великого и могучего" для не говорящих по-русски детей стали специалисты по русскому языку как иностранному Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета – Лилиана Воронова и Ольга Батраева. В течение двух дней хоккеисты в игровой и интерактивной форме осваивали свои первые слова: "дравствуйте", "я из Кореи", "шайба". Особенность проведения мастер-класса заключалась в критическом восприятии изучаемой лексики: важно было не просто повторить услышанное слово, но и отличить его впоследствии от остальных изученных фраз, коих для неопытного слушателя было немало.

"Мы работали с двумя возрастными группами в разные дни. Те, что постарше, поначалу отнеслись к нам настороженно и какое-то время привыкали. Однако, когда мы подошли к изучению спортивной лексики, ребята приободрились и делали видимые успехи. Младшая категория, с которой мы работали во второй день, оказалась очень подвижной и с удовольствием плясала под "калинку". В изучении русского языка активно участвовали и присутствующие на мастер-классе родители", - поделилась наблюдениями Ольга Батраева.

Сверкнуть новыми познаниями в русском языке ребята смогли в Приморской картинной галерее, которая также вошла в культурную программу визита. Им крупно повезло: выставка русского акварельного портрета XIX века из собрания "Московского музея-усадьбы Останкино", на которой они оказались, доступна для зрителя всего два месяца в году. Во втором зале галереи юных спортсменов ожидали широкие полотна с русской маринистикой. Уходили ребята под впечатлением от увиденного, не забыв сказать на выходе "До свидания!".

Знакомство иностранных спортсменов с русским языком приобретает традиционный характер: ранее Дальневосточный филиал уже принимал делегацию из Китая. Подобная практика будет продолжена. Сергей Филин, директор детско-юношеской спортивной школы "Адмирал" отметил, что "в связи с проведением двух зимних Олимпийских игр в Китае и Республике Корея целесообразна организация международных турниров с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона".