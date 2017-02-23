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Политика

22 февраля 2017, 14:40
Приморский парламент ввел жесткую ответственность для депутатов

Приморский парламент ввел жесткую ответственность для депутатов

На февральском заседании одобрены поправки в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края"

Новые поправки в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" дают возможность досрочно прекращать полномочия за прогулы. Также нарушителей будут лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия и высказывать порицание за первый пропуск, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

По словам председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрия Новикова, приморский парламент ввел жесткие наказания для народных избранников, игнорирующих свои обязанности.

На февральской сессии приморский парламент большинством голосов поддержал изменения, инициаторами которых стала группа депутатов фракции "Единая Россия".

Согласно новой редакции, введена крайняя мера дисциплинарного воздействия - возможность досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания в случае ненадлежащего исполнения депутатом своих обязанностей. При этом для депутата, осуществляющего деятельность на постоянной основе, ответственность возникает при неучастии депутатом два и более раза в течение полугода без уважительных причин в заседаниях Законодательного Собрания и (или) комитета Законодательного Собрания, членом которого он является.

Неучастие депутата Законодательного Собрания более пяти раз в течение календарного года без уважительных причин в очередных заседаниях Законодательного Собрания и (или) комитета Законодательного Собрания, членом которого он является, также приравнивается к ненадлежащему исполнению депутатом Законодательного Собрания своих обязанностей и влечет за собой досрочное прекращение полномочий. Это относится ко всем депутатам, в том числе работающим не на постоянной основе. Есть также новое положение об обязательном участии депутата в составе комитета.

Уважительными причинами неучастия депутата Законодательного Собрания в заседаниях Законодательного Собрания, комитета, комиссии и иных органов Законодательного Собрания, членом которых он является, признаются: направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Законодательного Собрания или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность.

Метки: Заседание ЗСПК

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