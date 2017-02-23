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22 февраля 2017, 13:50
Почта России: Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни

Почта России: Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни

Пенсионерам, которые получают по графику пенсию 8 числа, Почта России доставит социальные выплаты досрочно

В период февральских и мартовских праздников изменится график работы отделений почтовой связи. В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. Отделение почтовой связи 690090 по адресу г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 будет открыто до 21.00, сообщает ЕНВ.

23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму. Центральное отделение 690090 г. Владивостока и  отделения при почтамтах края будут открыты 25 февраля и 9 марта с 08:00.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Пенсионерам, которые получают по графику пенсию 8 числа, Почта России доставит социальные выплаты досрочно. В случае если в день получении пенсии, получатель не находился дома, он имеет право получить пенсию в отделении почтовой связи до 20 числа включительно. При возникновении вопросов необходимо обращаться по телефону в обсуживающее отделение Почты России, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. В остальные дни доставка пенсий и социальных выплат проводится по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Метки: почта России

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