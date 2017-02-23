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Общество

22 февраля 2017, 13:00
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления автонадзора

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления автонадзора

Юрий Губарев подозревается в получение взятки в особо крупном размере

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении  начальника управления  главного государственного инспектора госавтонадзора управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Юрия Губарева. Он подозревается в получение взятки в особо крупном размере, сообщает ЕНВ.

По версии следствия в феврале 2012 года  подозреваемый получил информацию о том, что два индивидуальных предпринимателя неоднократно допускали нарушение действующего законодательства при осуществлении международных автомобильных перевозок.  С целью получения взяток он предложил бизнесменам передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за неприменение мер ответственности в виде приостановления действия  выданных им удостоверений допуска на осуществление международных коммерческих перевозок грузов.

В период времени с  апреля 2012 по июнь 2016 в качестве взятки им были получены денежные средства в сумме 2,5 миллионов рублей с перечислением денег на расчетный счет.

В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение  всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю, которое также осуществляет оперативное сопровождение по делу.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, силовики провели обыски в квартире и офисе Юрия Губарева, начальника управления автонадзора Приморского края.

Метки: взятка, следственный комитет

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