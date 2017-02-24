Сергей Авакянц: Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества

Дорогие товарищи, боевые друзья! Уважаемые ветераны войны и Вооружённых Сил!

От имени Военного Совета Краснознаменного Тихоокеанского флота сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, труда, боевых действий, личный состав, членов семей военнослужащих, всех, кто обеспечивает мирную жизнь и труд людей, с государственным праздником – Днем защитника Отечества.

Воинская служба на протяжении веков была символом мужества, самоотверженности, доблести и героизма. Этот праздник объединяет ратные подвиги всех поколений россиян. В этот день для каждого гражданина нашей страны особым смыслом наполняются такие святые понятия, как Родина, верность, долг и честь.

Сегодня, по сложившейся доброй традиции, народ с благодарностью вспоминает героические подвиги воинов, склоняет головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за Отчизну.

Лучшие традиции российского воинства достойно наследуют и продолжают моряки-тихоокеанцы. Они добросовестно выполняют свой воинский долг, показывают пример стойкости и выдержки в повседневной жизни, проявляют самоотверженность, мужество и с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности на просторах Мирового океана.

Примите, уважаемые товарищи, искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким, дальнейших успехов в службе во имя процветания России и ее Военно-Морского Флота!

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.