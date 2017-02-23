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Общество

22 февраля 2017, 12:20
Экипажи морской авиации ТОФ провели учебно-тренировочные полеты

Экипажи морской авиации ТОФ провели учебно-тренировочные полеты

Экипажи самолетов Ил-38 отработали задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота успешно отработали тактические приемы противолодочной обороны. Кроме выполнения учебно-тренировочных упражнений по боевому применению, командиры экипажей Ил-38 выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, сообщает ЕНВ.

В ходе выполнения полетов летные подразделения авиабазы успешно отработали  тактические приемы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения. Учебно-тренировочные полеты прошли в морских полигонах Тихоокеанского флота.

Помимо выполнения учебно-тренировочных упражнений по боевому применению, командиры экипажей Ил-38 выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях как в дневное, так и в ночное время суток. Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили летчики морской авиации, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей.

Кроме того экипажами Ил-38 были отработаны задачи по предназначению – поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. Для повышения эффективности выполнения этих задач было организовано взаимодействие летчиков с кораблями Тихоокеанского флота.

Вылетам самолетом предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов. Технический состав подготовил авиационную технику накануне вылетов  и  в установленные сроки к повторным полетам. 

Метки: ТОФ

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