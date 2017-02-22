В Австралии самолет врезался в торговый центр

Мероприятия памяти трагедии, произошедшей во вторник, проходят в Австралии в настоящее время. Во вторник чартерный самолет врезался в популярный торговый центр в районе аэропорта Мельбурна, сообщает ЕНВ.

Самолет врезался в Direct Factory Outlet в 9 часов утра по местному времени, в результате чего произошел большой взрыв.

Пять человек были на борту Beechcraft B200 Super King Air, самолета, вылетевшего с западного побережья Тасмании в Мельбурн.

Глава полиции штата Виктория Лиза Невилл не подтвердила никаких смертельных случаев, однако News Limited сообщили, что вряд ли кто-то из находящихся на борту остался в живых.

В результате столкновения лайнера со строением в общей сложности 13 пожарных экипажей боролись с огнем. Все ближайшие шоссе были закрыты.