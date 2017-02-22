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Китай

22 февраля 2017, 09:00
В Китае выявили шесть городов, пренебрегающих окружающей средой

В Китае выявили шесть городов, пренебрегающих окружающей средой

Не обошли чиновники стороной и грязные производства в стране

Шесть городов из провинций Хэбэй, Хэнань и Шаньдун были "пристыжены" за неспособность эффективно бороться с загрязнением воздуха, сообщает ЕНВ.

В 12 из 18 городов, отмеченных Министерством охраны окружающей среды КНР, также были обнаружены массовые нарушения со стороны компаний по уровню выбросов, загрязняющих окружающую среду.

Среди шести, которые "пристыдили" в китайском правительстве, столица провинции Цзинань Шеньдун, города Цанчжоу и Баодин (провинция Хэбэй), Чжэнчжоу и Дзяожуо (провинция Хэнань), а также Дэчжоу провинции Шаньдун.

Помимо недостаточного планирования по борьбе с загрязнениями и неудовлетворительной реализацией экологических программ некоторыми городами министерство также выявило проблемы, связанные с чрезмерными и нелегальными сбросами загрязняющих веществ отдельными предприятиями.

Инспекторы обнаружили металлообрабатывающую компанию в Лафане, расположенном так же в провинции Хэбэй, которая сливала неочищенные загрязняющие вещества. На все нарушения со стороны компании были наложены штрафы, говорится в сообщении министерства.

Отметим, что к концу этого года Пекин стремится снизить среднесуточную концентрацию PM2.5 – твердых частиц диаметром 2,5 мкм или менее, до 60 микрограммов на кубический метр или на 17,8 процента по сравнению с нынешними нормами.

Метки: экология

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