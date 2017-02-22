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Общество

21 февраля 2017, 21:00
Бюджетники Приморья имеют возможность снизить свои расходы на коммунальные платежи

Бюджетники Приморья имеют возможность снизить свои расходы на коммунальные платежи

Об этом рассказала директор краевого департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева

На ежемесячные выплаты бюджетникам сельской местности в Приморском крае предусмотрены выплаты в размере 122 миллионов рублей. В 2016 году для социальной поддержки части населения края потребовалось около 117 миллионов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В приморском департаменте труда и социального развития корреспондентам рассказали о  единовременной выплате для бюджетников, живучих в сельской местности, которая является материальной помощью из бюджета региона по оплате коммунальных услуг. В Приморском крае такие выплаты получают больше 8,5 тысяч граждан, которые работают в сельских поселениях региона.

Получают выплаты из краевого бюджета работники таких специальностей как врачи, педагоги учреждений здравоохранения и социальной защиты, медицинские, фармацевтические работники, провизоры, работники культуры и искусства. Помимо прочего, выплату получают ветеринарные специалисты, специалисты начального профессионального обучения и соцработники.

"Гражданам, проживающим в домах без центрального отопления, выплачивают по 535 рублей ежемесячно. Для тех, кто проживает в квартирах с центральным отоплением, размер ежемесячной денежной выплаты составил 1 535 рублей", – сообщают в департаменте труда.

Работники сферы образования, которые проживают в сельской местности, вместо единовременной выплаты получают компенсационную материальную поддержку.

"Ежемесячно 14,8 тысяч специалистов этой категории имеют возможность снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. На компенсации в бюджете Приморья предусмотрели более 451 миллиона рублей", – рассказывает руководитель ведомства Лилия Лаврентьева.

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков рассказал журналистам, что из всех мер поддержки жителей сельской местности, пользуется большим спросом именно помощь в оплате коммунальных услуг.

"Жилищно-коммунальные субсидии, ежемесячные денежные выплаты, компенсации – это регулярная адресная поддержка самых разных категорий семей. И наша задача, чтобы помощь приходила своевременно и в полном объеме", – отметил он.

Метки: ЖКХ, соцвыплаты

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