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Общество

21 февраля 2017, 21:00
Браконьеров могут лишить свободы на пять лет

Браконьеров могут лишить свободы на пять лет

Поправки предложены в связи с неэффективностью действующих санкций

Министерство внутренних дел предлагает ввести наказание в виде лишения свободы за подготовку браконьерства и незаконный оборот природных ресурсов в связи с неэффективностью действующих санкций, сообщает ЕНВ.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были предложены в связи с неэффективностью действующих санкций за подготовку браконьерства и незаконный оборот природных ресурсов.

За нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне, предлагают лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время за подобную деятельность предусмотрены только штрафы и наказания, не связанные с отбыванием в местах лишения свободы.

Кроме этого, за незаконные исследования, поиск и разведку в целях незаконного вылова животных, предлагают наказание в виде тюремного заключения на один год.

А за незаконный оборот особо ценных диких животных в МВД считают необходимым внести ответственность в виде 4 лет лишения свободы.

В МВД приводят статистику судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно которой за перечисленные преступления в последние полтора года из нескольких тысяч признанных виновными граждан суды приговорили к лишению свободы всего 38 человек.

Согласно данным суда, только за 10 месяцев 2016 года у нарушителей изъято свыше 350 тонн незаконно выловленных водных биоресурсов, в том числе более 31 тонны осетровых видов рыб, около 60 тонн лососевых и сиговых видов рыб, более 1,8 тонн объектов континентального шельфа, почти 255 тонн прочих видов рыб, 6,4 тонны икры ценных и особо ценных видов рыб.

По оценкам экспертов, ежегодный ущерб от браконьерства в России превышает 10 миллиардов рублей.

Метки: браконьеры

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