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Политика

21 февраля 2017, 19:30
С 21 февраля начался прием заявок на стажировку в Администрацию Приморского края

С 21 февраля начался прием заявок на стажировку в Администрацию Приморского края

Начался конкурсный отбор на прохождение стажировки

Лучшие студенты приморских вузов смогут применить свои знания на практике в администрации края сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Пройти стажировку в профильных департаментах может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 20 до 30 лет, обучающийся в вузе по программе магистратуры либо бакалавриата, не ниже третьего курса", – сообщил глава департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

В настоящий момент студенты могут пройти практику по четырем направлениям работы администрации Приморья. В департаменте по делам молодежи можно пройти стажировку учащимся гуманитарных направлений. В департаменте образования и науки стажируются студенты специальностей "Экономика", "Финансы и кредит", "Педагогика", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", "Социальная работа". Департамент труда и социального развития принимает студентов направлений "Социальная работа", "Социологи", "Государственное и муниципальное управление", "Психология", "Лечебное дело", "Педиатрия". Факультеты "Архитектура" и "Строительство" принимаются инспекцией по охране культурного наследия Приморского края.

Студентом высших учебных заведений, желающих участвовать в конкурсе, необходимо лично либо по электронной почте предоставить Заполненную анкету участника, копию паспорта (либо документа, удостоверяющего личность), согласия на обработку персональных данных, заявления об обучении в высшем учебном заведении по программам магистратуры, выше третьего курса бакалавриата либо диплом об окончании ВУЗа.

Помимо этого, те, кто желают участвовать в конкурсном отборе, должны предоставить характеристики, сертификаты с различных курсов, дипломы, грамоты и т.п.

Ранее, в ноябре 2016 года глава Приморского края Владимир Миклушевский лично пригласил на стажировку в администрацию края лучших студентов региона. По его мнению, данный проект позволит существенно расширить кадровый состав органов исполнительной власти Приморья, пополнить администрацию Приморского края талантливыми сотрудниками.

"Задачи, которые сегодня стоят перед Приморьем, требуют новых, более эффективных подходов к управлению территорией. В первую очередь мы намерены привлечь как можно больше молодых специалистов. Ваши взгляды на жизнь еще не ограничены какими-то рамками, условностями и стереотипами. Молодежь способна генерировать абсолютно свежие, талантливые и перспективные идеи. Там, где иному может мешать приобретенный опыт и отсутствие гибкости мышления, молодой человек может найти нестандартное, но очень эффективное решение задачи", - рассказал Владимир Миклушевский.

Глава Приморья также отметил, что у каждого практиканта будет свой собственный наставник из числа сотрудников администрации. Помимо этого, под каждого студента будет составлен собственный план работы. Наставникам, занимающихся со стажерами, будут оплачивать дополнительные часы работы, а это значит, что они будут еще более заинтересованы в обучении молодежи.

Метки: АПК, стажировка

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