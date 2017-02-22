"Японский гектар" - бесплатная земля в другом государстве

Жители России заметили одну странную особенность в работе сайта "На Дальний Восток" - теперь можно абсолютно бесплатно приобрести земли сопредельных государств, сообщает ЕНВ.

Дело в том, что информационная система "На Дальний Восток" отмечает земли Японии и Китая как свободные для оформления. А значит, что по логике сайта, любой россиянин сможет приобрести себе гектар на острове Хоккайдо. Причём на японском острове всего три участка отмечены как земли, которые брать нельзя. А разрешённые участки, по заверениям модераторов сайта, брать также не разрешено – запрещает законодательство (какое законодательство, наше или японское, история умалчивает).

Специалисты, отвечающие за работу ФИС "На Дальний Восток", объясняют данную оплошность постоянными обновлениями системы, а также тем, что возможно могла произойти ошибка в работе ведомств, занимающихся отметкой свободных участков. Если мы посмотрим на карту участков, то видно, что территории других государств не закрашены в серый цвет – предполагается что граждане сами должны догадаться о недоступности этих земель. При этом система упорно отмечает эти земли. Причём, случай с Японией не первый, граждане России уже пытались приобрести гектары бесплатной земли в КНР и даже Турецкой Республике.

Реакция на данную оплошность последовала незамедлительно. В социальных сетях появляются шутки на тему территориальных споров с Японией ("пока они Курилы возвращают, российская система присоединила Хоккайдо"). Напомним, что сейчас действует третья фаза выделения бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке. Самые популярные направления – Приморье, Хабаровский край и Сахалинская область, причём стремятся люди, в том числе, на Курилы – строить базы отдыха и личное жильё.