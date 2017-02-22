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Общество

21 февраля 2017, 17:50
Жители Ватулина, 20 в городе Владивостоке уже несколько лет выступают против незаконной стройки
Жители Ватулина, 20 в городе Владивостоке уже несколько лет выступают против незаконной стройки

Жители Ватутина, 20 в городе Владивостоке уже несколько лет выступают против незаконной стройки

На месте сквера размещены стоянка автомобильного транспорта и павильон, где продается пиво на розлив

Жители Владивостока, проживающие по адресу ул. Ватутина, 20 возмущены ситуацией вокруг придомового земельного участка. На месте старого сквера теперь расположилась автомобильная стоянка и будет строиться новый супермаркет, сообщает ЕНВ.

С июля 2014 года земельный участок по улице Ватулина пытались продать с аукциона, предварительно извещая жителей с помощью листовок. В то время жители близлежащего дома смогли отстоять свой сквер. После их обращения в прокуратуру края на распоряжение об изменении вида земельного участка прокурором города был выражен протест. Это распоряжение было выдано начальником управления муниципальной собственности администрации Владивостока Валентином Игнатенко. Оно изменяло целевое назначение земельного участка для использования в качестве автомобильной стоянки.

В 2016 году участок был разделен на три части и снова выставлен на торги. На этот раз земля рядом была продана с аукциона. После вступления в права собственности, покупатели земли принялись устанавливать забор, который, по заверению жильцов, создавал дискомфорт и мешал нормальной жизнедеятельности. На самом участке произрастали живые кустарники и деревья. Жильцы утверждают, что некоторые среди них относились к занесённым в Красную книгу. Причём наличие живых деревьев не было указано в аукционных документах.

"Эти деревья были собственноручно высажены жильцами. К небу тянулись десятки раскидистых липовых деревьев, высотой с дом. Здесь произрастал Бархат амурский – двудомное, многолетнее и листопадное дерево, у которого необычайно прекрасная ажурная крона с перистыми листьями. Данный вид включен в сводку редких и исчезающих растений Амурской области. Стоял красавец деморфант - редкий вид, также внесенный в Красную книгу России", - рассказывает представитель жильцов Павел Иванчин.

Администрация города, после заключения комиссии, выдало разрешение на сруб сухостоя, и в рекордно короткие сроки деревья были срублены. Причём сами жильцы вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники полиции проверили документы и заверили жильцов в законности действий владельцев участка. Теперь на месте рощи находятся автостоянка и магазин розничной торговли. Жильцы отказываются принимать ситуацию таковой и продолжают борьбу.

Метки: автостоянка, незаконная стройка

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