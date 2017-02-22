Конфликт между буддистами и полицией произошел в Таиланде

В минувший понедельник в Таиланде произошла массовая драка между буддийским монахами и полицейскими, которые прибыли в храм для ареста бывшего настоятеля храма. Обвиняемого в отмывании денежных средств, сообщает ЕНВ.

Скандал с участием настоятеля Буддийского храма Ват Пхра Дхаммакая, расположенного рядом с Бангкоком, стал самым широкообсуждаемым после прихода к власти в Таиланде военной хунты в 2014 году. Настоятеля по имени Пхра Дхаммачайо разыскивает полиция Таиланда, обвиняющая его в экономических преступлениях, в частности в отмывании денег через храм.

По заявлениям полиции, в отношении последователей Пхра Дхаммачайо постараются избежать насилия, но при этом будут арестовывать тех, кто затрудняет поиск опального монаха.

Пик напряжённости пришёлся на четвёртые сутки после объявления о поимке Пхра Дхаммакая, тогда столкновения полиции и монахов происходили буквально в воротах храма. Представители храма утверждают, что со стороны полиции были неоднократные нарушения международного права, они даже послали открытое письмо в национальную комиссию по правам человека в Тайланде, однако свидетельств применения жестокости со стороны полиции нет. Полицейские, участвующие в спецоперации, не вооружены.

"Это явное нападение на свободу вероисповедания, они поставили буддийских монахов и мирян под угрозу произвольного ареста и других видов наказаний", - утверждают представители храма.

Известно, что деятельность храма давно попала в поле зрения тайских властей, военная хунта не раз говорила что буддийские монахи из храма Ват Пхра Дхаммакая прикрывают коррупционную деятельность старой власти.

"Ситуация успокоится, если Пхра Дхаммчайо сдастся властям, но этого не случится, ведь у него много последователей, готовых слушаться его во всём", - сказал журналистам начальник национальной полиции Таиланда Джактип Чайжинда. Также он призвал общественность и СМИ вместе бороться с преступлениями буддийских монахов.

Пхра Дхаммчайо грозит обвинение в сговоре с целью отмывания денег и получении украденных товаров, а также в незаконном строительстве медитативных центров. Его помощники отвергают обвинения, утверждая что они "политически мотивированные". Неоднократно настоятеля обвиняли в политизации жизни в монастыре, а также в связях с правительством, свергнутым армией в 2014 году. Монахи отвергали обвинения, однако, во время стычек с полицией ими стали использоваться самодельные плакаты с политическими лозунгами. Пример такого лозунга: "Тайская диктатура пытается вмешаться в жизнь буддистов". Полиция держит храм в осаде, тщательно проверяя всех входящих и выходящих из него. В данный момент конфликт грозит затянуться и имеет шансы перерасти в массовую антибуддийскую акцию в Таиланде.