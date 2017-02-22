Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

21 февраля 2017, 17:20
Конфликт между буддистами и полицией произошел в Таиланде

Конфликт между буддистами и полицией произошел в Таиланде

Сотни буддийских монахов и преданных столкнулись с полицией

В минувший понедельник в Таиланде произошла массовая драка между буддийским монахами и полицейскими, которые прибыли в храм для ареста бывшего настоятеля храма. Обвиняемого в отмывании денежных средств, сообщает ЕНВ.

Скандал с участием настоятеля Буддийского храма Ват Пхра Дхаммакая, расположенного рядом с Бангкоком, стал самым широкообсуждаемым после прихода к власти в Таиланде военной хунты в 2014 году. Настоятеля по имени Пхра Дхаммачайо разыскивает полиция Таиланда, обвиняющая его в экономических преступлениях, в частности в отмывании денег через храм.

По заявлениям полиции, в отношении последователей Пхра Дхаммачайо постараются избежать насилия, но при этом будут арестовывать тех, кто затрудняет поиск опального монаха.

Пик напряжённости пришёлся на четвёртые сутки после объявления о поимке Пхра Дхаммакая, тогда столкновения полиции и монахов происходили буквально в воротах храма. Представители храма утверждают, что со стороны полиции были неоднократные нарушения международного права, они даже послали открытое письмо в национальную комиссию по правам человека в Тайланде, однако свидетельств применения жестокости со стороны полиции нет. Полицейские, участвующие в спецоперации, не вооружены.

"Это явное нападение на свободу вероисповедания, они поставили буддийских монахов и мирян под угрозу произвольного ареста и других видов наказаний", - утверждают представители храма.

Известно, что деятельность храма давно попала в поле зрения тайских властей, военная хунта не раз говорила что буддийские монахи из храма Ват Пхра Дхаммакая прикрывают коррупционную деятельность старой власти.

"Ситуация успокоится, если Пхра Дхаммчайо сдастся властям, но этого не случится, ведь у него много последователей, готовых слушаться его во всём", - сказал журналистам начальник национальной полиции Таиланда Джактип Чайжинда. Также он призвал общественность и СМИ вместе бороться с преступлениями буддийских монахов.

Пхра Дхаммчайо грозит обвинение в сговоре с целью отмывания денег и получении украденных товаров, а также в незаконном строительстве медитативных центров. Его помощники отвергают обвинения, утверждая что они "политически мотивированные". Неоднократно настоятеля обвиняли в политизации жизни в монастыре, а также в связях с правительством, свергнутым армией в 2014 году. Монахи отвергали обвинения, однако, во время стычек с полицией ими стали использоваться самодельные плакаты с политическими лозунгами. Пример такого лозунга: "Тайская диктатура пытается вмешаться в жизнь буддистов". Полиция держит храм в осаде, тщательно проверяя всех входящих и выходящих из него. В данный момент конфликт грозит затянуться и имеет шансы перерасти в массовую антибуддийскую акцию в Таиланде. 

Метки: буддисты, Тайланд

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Австралии самолет врезался в торговый центрВ Австралии самолет врезался в торговый центр
сегодня, 09:20
На борту чартерного рейса находились пять человек
В КНДР назвали "самообороной" испытания баллистических ракетВ КНДР назвали "самообороной" испытания баллистических ракет
16 февраля 2017, 16:20
В воскресенье КНДР произвела запуск баллистической ракеты с аэродрома Кусонг в провинции Пхёнан-Пукто
Сразу три государства ООН потребовали срочный созыв Совета БезопасностиСразу три государства ООН потребовали срочный созыв Совета Безопасности
13 февраля 2017, 16:30
О существовании у КНДР ядерного оружия миру стало известно в 2006 году

Последние новости

В Китае выявили шесть городов, пренебрегающих окружающей средойВ Китае выявили шесть городов, пренебрегающих окружающей средой
сегодня, 09:00
Не обошли чиновники стороной и грязные производства в стране
Браконьеров могут лишить свободы на пять летБраконьеров могут лишить свободы на пять лет
вчера, 21:00
Поправки предложены в связи с неэффективностью действующих санкций
Бюджетники Приморья имеют возможность снизить свои расходы на коммунальные платежиБюджетники Приморья имеют возможность снизить свои расходы на коммунальные платежи
вчера, 21:00
Об этом рассказала директор краевого департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева

От первого лица

Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
16.02.2017 11:30
Валентин Аникеев: Мы в буквальном смысле упали в яму
09.02.2017 16:10
Виктор Ларин: Общественная палата задает чиновникам неудобные вопросы
03.02.2017 09:00
Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+