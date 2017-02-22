МИД РФ подготовил новые санкции против КНДР

МИД России разработал проект указа президента, ужесточающий санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2321. С документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".

Указ предполагает введение дополнительных запретов на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с Северной Кореей.

"Следует прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих Корейскую Народно-Демократическую Республику, за исключением обменов в области медицины", — говорится в проекте указа.

Кроме прочего, запрещается поставка в Северную Корею новых вертолетов и морских судов. Ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории России. Вводится и ряд других ограничений. Все это связано с ракетными испытаниями, которые продолжает Пхеньян, несмотря на санкции и призывы прекратить эту опасную деятельность.