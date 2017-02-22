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Политика

21 февраля 2017, 16:10
МИД РФ подготовил новые санкций против КНДР

МИД РФ подготовил новые санкции против КНДР

Запреты касаются торгово-экономические, банковско-финансовые и научно-техническоие взаимодействия

МИД России разработал проект указа президента, ужесточающий санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2321. С документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".

Указ предполагает введение дополнительных запретов на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с Северной Кореей.

"Следует прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих Корейскую Народно-Демократическую Республику, за исключением обменов в области медицины", — говорится в проекте указа.

Кроме прочего, запрещается поставка в Северную Корею новых вертолетов и морских судов. Ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории России. Вводится и ряд других ограничений. Все это связано с ракетными испытаниями, которые продолжает Пхеньян, несмотря на санкции и призывы прекратить эту опасную деятельность.

Метки: санкции, Северная Корея

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