В ЦСИ "Заря" продолжается цикл кинопоказов "Невозможно остановиться"

В рамках выставки "Вечный двигатель" каждые выходные в 17:00 до 2 апреля в ЦСИ "Заря" проходит специальная кинопрограмма, отражающая разнообразные направления жанра научной фантастики в кинематографе. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

XX век стал поворотным во многих сферах деятельности человека, но именно сфера художественного производства претерпела самые невиданные, фундаментальные изменения. Новые художественные концепции, радикальные эстетические теории, ожесточенныеполемические баталии вокруг вопроса "Что же такое искусство?". Художники чутко реагировали на социальные и политические изменения и, конечно же, были вдохновлены последствиями научно-технической революции, стремительно обновляющимиокружающую действительность.

Имя "прогресс", воплотившееся образностью непрерывного движения и ускоряющегося ритма жизни, стало нарицательным для ХХ века. Цивилизация, фундаментом которой стало галопирующее развитие науки и техники, запустила процедуру воображения обудущем — непрерывные размышления о последствиях, которые ждут человечество. Разнообразие футурологических предсказаний, зачастую окрашенных тревожной тональностью, особенно отразилось в развитии научно-фантастического жанра в литературе ивизуальных искусствах. Фантастика превратилась в перманентно обновляющуюся мифологию нового мира.

Всего через несколько лет после первого сеанса кинематографа французский режиссер Жорж Мельес создает первый научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну", переведя один из самых популярных на тот момент литературных жанров на языкдвижущегося изображения. Сейчас уже невозможно представить себе пространство современной культуры без фантастических фильмов, которые ежегодно выходят в прокат, привлекая миллионы зрителей.

Цикл кинопоказов "Невозможно остановиться" — селекция фильмов, посвященных центральным темам научно-фантастического жанра: освоение космоса и колонизация планет за пределами солнечной системы, создание искусственного интеллекта иликатастрофические последствия, связанные с невозможностью человечества обуздать собственные изобретения. Каждая тема предоставлена двумя произведениями — своеобразным диалогом между авторскими взглядами и методами. Некоторые произведенияшироко известны и уже стали яркими страницами истории мирового кинематографа, в то время как другие были незаслуженно забыты или так и остались частью герметичного пространства синефильской культуры.

25 февраля / 17:00

Взлетная полоса (реж. Крис Маркер / Франция / 1962 г. / 28 мин.)

Самая известная лента французского визионера Криса Маркера — пронзительное эссе о мире, разрушенном в ходе Третьей мировой войны. Жители Парижа, которым удалось выжить после катастрофы, вынуждены скрываться в катакомбах и предприниматьпопытки путешествий во времени, дабы просить помощи у прошлых и будущих поколений.

Грехи плотапоидов (реж. Майк Кучар / США / 1965 г. / 43 мин.)

Эксцентричное комедийное киноэссе о мире воображаемого будущего, где люди предаются сибаритским радостям, властвуя над андроидами.

26 февраля / 17:00

Вторжение (реж. Уго Сантьяго / Аргентина / 1969 г. / 123 мин.)

Дебютная лента классика аргентинского кино Уго Сантьяго, в написании сценария которой принимал участие Хорхе Луис Борхес — емкое высказывания о природе власти, оформленное сюжетом с выраженными антиутопическими чертами о вымышленномгороде Аквилея в преддверии вторжения неизвестного противника.

4 марта / 17:00

Космическая одиссея 2001 года (реж. Стенли Кубрик / США / 1968 г. / 142 мин.)

Культовый фильм Стенли Кубрика, одно название которого стало синонимом неординарного философского высказывания о событии столкновения человека с непознаваемой сущностью, определившей траекторию развития всего человечества. Кубрик создалпоражающее воображение зрелище, сотканное из многочисленных вопросов, которые человек задает себе на протяжении всей истории своего существования и предъявленное в форме поэтизированного дневника путешествий по просторам космоса.

5 марта / 17:00

Темная звезда (реж. Джон Карпентер / США / 1974 г. / 82 мин.)

Дебютная лента Джона Карпентера — одного из самых оригинальных режиссеров жанрового кинематографа в США — это оригинальный ответ на фильм Стенли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Джон Карпентер, используя сюжет о путешествиикосмического корабля, на экипаж которого возложена важная миссия, через иронию и гротескное поведение своих героев пытается критически рассмотреть интеллектуальный и морализаторский пафос не только шедевра Кубрика, но и всего научно-фантастического жанра.

11 марта / 17:00

Человек, который упал на Землю (реж. Николас Роуг / Великобритания / 1976 г. / 138 мин.)

Томас Джером Ньютон — псевдоним инопланетянина, который прибыл на землю, чтобы найти способ спасти свою планету от засухи. Пытаясь продать патентному бюро технологии, созданные его цивилизацией, чтобы добыть средства для постройки новогокорабля, герой все больше и больше проникается любопытством к жизни землян, очаровываясь новым местом жительства.

12 марта / 17:00

Смерть Дружбы (реж. Питер Уоллен / Великобритания / 1987 г. / 78 мин.)

Поэтическое исследование человеческой природы, предпринятое известным британским киноведом и режиссером Питером Уолленом. Действие фильма разворачивается на Ближнем Востоке в период конфликта между Палестиной и Иорданией. Журналист поимени Салливан спасает молодую девушку, которая признается ему, что на самом деле она андроид по имени Дружба, присланная на Землю инопланетянами с миротворческой миссией.

18 марта / 17:00

ТНХ-1138 (реж. Джордж Лукас / США / 1971 г. / 81 мин.)

Антиутопия Джорджа Лукаса, легендарного создателя вселенной "Звездных войн", описывает будущее, где люди, лишенные имен (заменой им служат буквенно-числовые комбинации), оказались полностью подчинены машинам. Любые эмоции подавляются, иобычное человеческое поведение рассматривается как девиация. В центре сюжета история героя по имени ТНХ-1138, который решается на бунт, дабы остаться человеком.

19 марта / 17:00

О-би, о-ба. Конец цивилизации (реж. Пётр Шулькин / Польша / 1984 г. / 85 мин.)

Постапокалиптическая драма — исполненная безысходностью история о немногих оставшихся в живых после ядерной войны людях, живущих под огромным железобетонным куполом в ожидании мифологического "Ковчега" — корабля, который спасетнесчастных. Ковчег — не более, чем выдумка высших военных чинов — метафора слепого поклонения религиозному культу, который в конце концов станет причиной полного уничтожения человечества.

25 марта / 17:00

Бегущий по лезвию бритвы (реж. Ридли Скотт / США / 1982 г. / 117 мин.)

Один из самых известных научно-фантастических фильмов в истории, созданный по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", отличающийся сложным сюжетом, не вписывающимся в традиционный канон приключенческогофильма, и оригинальным визуальным рядом. Режиссер фильма Ридли Скотт создал завораживающий кино-текст, в котором поставил ряд важных вопросах о границах человеческого в технологизированном мире.

26 марта / 17:00

Тэцуо — железный человек (реж. Синья Цукамото / Япония / 1989 г. / 67 мин.)

Авангардный триллер — жуткая фантазия о машинах-паразитах, которые, нападая на людей, превращают их в технологических монстров, гибридов человека и машины. Оригинальная поэтика Цукамото фокусируется не столько на перипетиях сюжета, сколькона эстетизации самого феномена взбесившейся машины, противостоящей человеческому естеству.

1 апреля / 17:00

Призрак в доспехах (реж. Мамору Осии / Япония / 1995 г. / 83 мин.)

2029 год. Развитие информационных сетей и кибер-технологий изменили структуру социальных взаимоотношений и форм управления. Каждый человек модифицирован и имеет возможность подключиться к глобальной сети. В мире, где информация сталаосновной ценностью, а разница между человеком и машиной все больше размывается, встает вопрос о хрупких границах человеческого разума и альтернативных формах мышления.

2 апреля / 17:00

Ex machina (реж. Алекс Гарленд / Великобритания / 2015 г. / 108 мин.)

Талантливый программист Калеб Смит участвует в первом в мире эксперименте по созданию искусственного интеллекта. В ходе эксперимента главный герой влюбляется в робота Аву — носителя искусственного сознания, созданную на основе личныйпредпочтений героя. Алекс Гарленд, как и многие современные художники, предлагает собственную трактовку воображаемых отношений между человеком и машиной, которые зачастую не сулят ничего, кроме трагического финала.