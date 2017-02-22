Летчик-наблюдатель Приморской авиалесоохраны обучается в единственном в России центре спецподготовки

С 13 по 24 февраля заместитель начальника Приморской авиалесоохраны Василий Медведев повышает квалификацию в Федеральном центре. В случае напряженной обстановки в пожароопасный период Василий Медведев наряду с административными задачами будет выполнять обязанности летнаба, сообщает ЕНВ.

Федеральный центр спецподготовки – это Авиационный учебный центр Федеральной авиалесоохраны, который находится в подмосковном г.Пушкино. Центр оснащен единственным в мире тренажером вертолета Ми-8 МТВ. Уникальность тренажера заключается в программном обеспечении, позволяющим имитировать развитие лесных пожаров.

Инновационное оборудование создано отечественными разработчиками специально для подготовки и повышения квалификации летчиков-наблюдателей. Летнабы авиалесоохраны отвечают за обнаружение возгораний в условиях труднодоступной местности, там, где нет дорого, безопасность и точность высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Именно летнабы чаще всего становятся руководителями тушения самых сложных лесных пожаров. Чтобы стать летнабом, нужно иметь лесное профессиональное образование и пройти специальную штурманскую подготовку.

В настоящее время в России работает около 300 летнабов, в т.ч. в Приморской авиалесоохране (КГБУ "Приморская авиабаза") – 11 человек. В зоне ответственности региональных специалистов более 9 миллионов га труднодоступной и активно охраняемой площади лесного фонда в Приморском крае.

Для допуска к "полетам" на тренажере сдаются экзамены по "Охране лесов от пожаров", "Воздушной навигации", "Авиационной метеорологии" и другим дисциплинам.

Как отмечает руководитель Авиационного учебного центра Федеральной Авиалесоохраны Евгений Шуктомов: "В настоящее время у нас обучается достаточно большая группа – 25 человек из регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В марте ждем на повышение квалификации еще одну группу. По требованиям Росавиации, чтобы оставаться действующим летнабом, повышать квалификацию необходимо каждые 5 лет".