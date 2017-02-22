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Общество

21 февраля 2017, 15:20
Летчик-наблюдатель Приморской авиалесоохраны обучается в единственном в России центре спецподготовки
Летчик-наблюдатель Приморской авиалесоохраны обучается в единственном в России центре спецподготовки
Летчик-наблюдатель Приморской авиалесоохраны обучается в единственном в России центре спецподготовки

Летчик-наблюдатель Приморской авиалесоохраны обучается в единственном в России центре спецподготовки

Летнабы авиалесоохраны отвечают за обнаружение возгораний в условиях труднодоступной местности

С 13 по 24 февраля заместитель начальника Приморской авиалесоохраны Василий Медведев повышает квалификацию в  Федеральном центре.  В случае напряженной обстановки в пожароопасный период Василий Медведев наряду с административными задачами будет выполнять обязанности летнаба, сообщает ЕНВ.

Федеральный центр спецподготовки – это Авиационный учебный центр Федеральной авиалесоохраны, который находится в подмосковном г.Пушкино. Центр оснащен единственным в мире  тренажером вертолета Ми-8 МТВ. Уникальность тренажера заключается в  программном обеспечении, позволяющим имитировать развитие лесных пожаров.

Инновационное оборудование создано отечественными разработчиками специально для подготовки и повышения квалификации летчиков-наблюдателей. Летнабы авиалесоохраны отвечают за обнаружение возгораний в условиях труднодоступной местности, там, где нет дорого,  безопасность и точность высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Именно летнабы чаще всего становятся руководителями тушения самых сложных лесных пожаров. Чтобы стать летнабом, нужно иметь лесное профессиональное образование и пройти специальную штурманскую подготовку.

В настоящее время в России работает около 300 летнабов, в т.ч. в Приморской авиалесоохране (КГБУ "Приморская авиабаза") – 11 человек. В зоне ответственности региональных специалистов более 9 миллионов га труднодоступной и активно охраняемой площади лесного фонда в Приморском крае.

Для допуска к "полетам" на тренажере сдаются экзамены по "Охране лесов от пожаров", "Воздушной навигации", "Авиационной метеорологии" и другим дисциплинам.

Как отмечает руководитель Авиационного учебного центра Федеральной Авиалесоохраны Евгений Шуктомов: "В настоящее время у нас обучается достаточно большая группа – 25 человек из регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В марте ждем на повышение квалификации еще одну группу. По требованиям Росавиации, чтобы оставаться действующим летнабом, повышать квалификацию необходимо каждые 5 лет". 

Метки: Авиалесоохрана

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