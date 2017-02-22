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Общество

21 февраля 2017, 14:50
Бывший инспектор ДПС Уссурийска получил 3 года 4 месяца тюрьмы

Бывший инспектор ДПС Уссурийска получил 3 года 4 месяца тюрьмы

Подсудимый догнал мотоциклиста и незаконно применил к нему физическое насилие

Бывший сотрудник ДПС ГИБДД ОМВД России по г.Уссурийску признан виновным  в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия, а так же получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщает ЕНВ.

Следствием и судом установлено, что летом 2015 года подсудимый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей - инспектора ДПС ГИБДД отдела МВД России по г. Уссурийску, с целью проверки документов остановил мотоциклиста, который попытался от него убежать.

Сотрудник полиции догнал нарушителя и незаконно применил к нему физическое насилие: нанес удары в область головы и несколько ударов ногами по телу, причинив телесные повреждения в виде ушибленной раны правого предплечья.

При проверке документов выяснилось, что мужчина лишен водительского удостоверения и не имел права управлять транспортным средством. В связи с этим сотрудник полиции потребовал передать ему  взятку в сумме 9 тыс. рублей за несоставление административного материала. Водитель, опасаясь наступления для него неблагоприятных последствий, передал требуемую сумму.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима  режима.

Метки: ДПС, насилие

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