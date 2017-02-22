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Общество

21 февраля 2017, 14:10
Прокуратура Приморья возбуждено уголовное дело после проверки департамента лесного хозяйства края

Прокуратура Приморья возбуждено уголовное дело после проверки департамента лесного хозяйства края

При изучении результатов выполненных работ по 8-ми государственным контрактам установлено, что 7 из них фактически не исполнены

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура проверила состояние исполнения на территории региона лесоустроительных работ, проведение которых организовано в декабре 2015 года Департаментом лесного хозяйства края, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Проверяющим были предоставлены документы о том, что соответствующие работы якобы выполнены в сжатый срок. Между тем, срок выполнения таких работ явно несоизмерим с их объемом, что послужило основанием для выборочных натурных проверок с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, Приморского филиала ФГБУ "Рослесинфорг" и Амурского филиала Всемирного фонда природы.

Так, при выборочном изучении результатов выполненных работ по 8-ми государственным контрактам установлено, что 7 из них фактически не исполнены.

При этом они были приняты и оплачены государственным заказчиком. Общая стоимость якобы выполненных работ составила порядка 2,5 млн рублей. После этого, приказами руководителя департамента лесного хозяйства края введены в действие несоответствующие требованиям лесного законодательства материалы лесоустройства.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор направил материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

С учетом фактически невыполненных работ по лесоустройству природоохранная прокуратура направила в Советский районный суд г. Владивостока два исковых заявления о возложении на департамент лесного хозяйства края обязанности провести лесоустройство в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите леса на территории Приморья на общей площади свыше 2,6 млн га в течение года с момента вступления решений суда в законную силу.

К настоящему времени судом уже рассмотрено одно из заявлений прокурора, которое удовлетворено. Решение суда по нему вступило в законную силу. Результаты рассмотрения второго искового заявления поставлены на контроль природоохранного прокурора.  

Метки: департамент лесного хозяйства

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