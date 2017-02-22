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Общество

21 февраля 2017, 13:00
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении главы Лазовского района

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении главы Лазовского района

Сумма причиненного ущерба составила более 9 миллионов рублей

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Лазовского муниципального района за превышение должностных полномочий, сообщает ЕНВ.

По версии следствия в период с марта 2015 по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района, дал незаконное указание  своему первому заместителю предоставить ООО "СВК" в аренду до 31.12.2015 для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица.

В результате проведенных ООО "СВК" действий по разборке грунта, произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9 600 000 рублей.

В отношении главы Лазовского муниципального района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

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Метки: Лазовский район

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